Ilmārs Bricis aizdomās par inventāra pazušanu turēts jau iepriekš; federācija noliedz citu sportistu sūdzības

Ar Briča uzvedību apmierināti nav arī bijuši Latvijas izlases biatlonisti, vairākiem no tiem norādot uz galvenā trenera neatbilstošu uzvedību. Sportisti vērsušies pie Latvijas Biatlona federācijas un starptautiskās federācijas Integritātes vienībā. LBF prezidents noliedza, ka no sportistiem esot saņemtas sūdzības par Brici, bet Integritātes vienības vadītājs Gregs Makena to nedz apstiprināja, nedz noliedza.