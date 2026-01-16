Merzļikins ar "Blue Jackets" uzvar "Canucks".
Hokejs
Šodien 07:12
Merzļikins ar “Blue Jackets” izcīna uzvaru pār “Canucks”
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Kolumbusas "Blue Jackets" izcīnīja uzvaru.
"Blue Jackets" ar rezultātu 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) pārspēja Vankūveras "Canucks".
Merzļikins atvairīja 30 no 31 metiena, atvairot 96,8% raidījumu.
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers, kurš pārstāv "Canucks", savainojuma dēļ nespēlēja.
Austrumu konferencē "Blue Jackets" ar 49 punktiem 47 spēlēs ieņem 15. vietu, bet "Canucks" ar 37 punktiem 47 spēlēs ieņem 16. vietu Rietumu konferencē.