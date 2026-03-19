Baiba Bendika sezonas pēdējā posma sprintā izcīna 32. vietu
Latvijas sportiste Baiba Bendika ceturtdien Norvēģijā Pasaules kausa biatlonā sezonas pēdējā, devītā, posma 7,5 kilometru sprintā ierindojās 32. vietā, kamēr Sanita Buliņa un Annija Keita Sabule bija attiecīgi 99. un 106. pozīcijā.
Siltos laikapstākļos notikušajās sacensībās pirmajā trijniekā finišējušajām sportistēm šaujot nekļūdīgi, uzvaru svinēja zviedriete Hanna Ēberja, kura distanci beidza 20 minūtēs un 20,4 sekundēs. Otro vietu guvusī itāliete Liza Vitoci zaudēja 5,3 sekundes, bet trešā bija uzvarētājas māsa Elvīra Ēberja, distanci veicot 20,1 sekundi lēnāk par māsu.
Lielo kristāla globusu nodrošināja francūziete Lu Žanmono, kura finišēja sestā, bet viņas ciešākā konkurente somiete Sūvi Minkinena bija 11. pozīcijā. Sprintā titulu Žanmono bija nodrošinājusi jau iepriekš.
Bendika šaušanā guļus bija precīza, kas deva devīto vietu pēc pirmās ugunslīnijas, bet šaušanā stāvus viņa pieļāva divas kļūdas. Finišā Bendika uzvarētājai zaudēja vienu minūti un 50,3 sekundes. Trasē latvietei bija 19. ātrākais slēpojums.
Buliņa mēroja trīs soda apļus un zaudēja vairāk nekā četrarpus minūtes, bet Sabule pieļāva vienu kļūdu un atpalika vairāk nekā sešas minūtes. Startēja 107 biatlonistes.
Neveiksmīgās sprinta sacīkstes nozīmē, ka Nāciju kausā sievietēm latvietes netiks augstāk par 18. pozīciju un neiegūs ceturto kvotu dalībai nākamā Pasaules kausa individuālajās sacensībās.
Šajā posmā nestartē Estere Volfa un Elza Bleidele.
Pasaules kausa devītā posma turpinājumā piektdien desmit kilometru sprintā sacentīsies vīrieši, sestdien paredzētas iedzīšanas sacensības, bet svētdien Pasaules kausa sezona noslēgsies ar masu startu.