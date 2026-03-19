Iespēja izvērtēt paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma nepieciešamību pacienta dzīvesvietā
Nacionālais veselības dienests sniedz kontaktinformāciju un pieteikšanās kārtību konsīlijam, lai izvērtētu paliatīvās aprūpes mobilās komandas nepieciešamību pacientiem ar prognozējamu dzīvildzi līdz sešiem mēnešiem. Pieteikšanās iespējama gan stacionārā, gan ambulatori, un konsīliji tiek nodrošināti IV–V līmeņa ārstniecības iestādēs visos reģionos, tostarp attālināti.
Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Dienests) sniedz aktuālo kontaktinformāciju pacientu pieteikšanai uz konsīliju, lai izvērtētu paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojuma nepieciešamību pacienta dzīvesvietā (turpmāk – Pakalpojums).
Pakalpojumu var saņemt personas, kurām ir IV vai V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes ārstu konsīlija lēmums par indicētu paliatīvo jeb hospisa aprūpi dzīvesvietā. Konsīlija lēmumā tiek norādīts, vai Pakalpojums pacientam ir vai nav indicēts.
Pacienta medicīniskajā dokumentācijā jābūt ierakstam par prognozēto dzīvildzi. Pakalpojums paredzēts pacientiem ar prognozējamo dzīvildzi līdz 6 (sešiem) mēnešiem, izņemot:
- bērnus, kas ir bērnu paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē,
- pacientus, kuri jau saņem Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības vai citus līdzvērtīgus pakalpojumus dzīvesvietā.
Pacientu pieteikšanas kārtība
1. Ja pacients ārstējas IV vai V līmeņa stacionārā:
- konsīliju organizē attiecīgā ārstniecības iestāde,
- nepieciešamības gadījumā tā arī piesaka Pakalpojumu.
2. Ja pacients ārstējas zemāka līmeņa stacionārā:
- ārstējošais ārsts izraksta nosūtījumu e-veselībā uz konsīliju,
- pacients tiek pieteikts vienā no tuvākajām IV vai V līmeņa iestādēm (izmantojot kontaktinformāciju zemāk),
- pēc konsīlija slēdziena, ja nepieciešams, ārsts izraksta nosūtījumu uz Pakalpojumu un piesaka pacientu pakalpojuma sniedzējam reģionā.
3. Ja pacients ārstējas ambulatori:
- ģimenes ārsts vai speciālists izraksta nosūtījumu e-veselībā uz konsīliju,
- pacients tiek pieteikts konsīlijam IV vai V līmeņa iestādē,
- pēc konsīlija slēdziena, ja nepieciešams, tiek noformēts nosūtījums uz Pakalpojumu un veikta pieteikšana.
Konsīliju iespējams organizēt arī attālināti (par to lemj ārstniecības iestāde).
Konsīlijam nepieciešamie dokumenti:
- pēdējais izraksts no stacionāra (ja ir),
- informācija par radioloģiskajiem un citiem izmeklējumiem,
- informācija par pamatslimību un blakussaslimšanām,
- ECOG skalas izvērtējums (onkoloģiskiem pacientiem),
- cita medicīniskā dokumentācija, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.
Ieviešot elektroniskos nosūtījumus, pieteikšanās kārtība konsīlijam nav mainījusies.
Pēc nosūtījuma noformēšanas nosūtītājam obligāti jāsazinās ar attiecīgo ārstniecības iestādi, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju, lai:
- pieteiktu pacientu konsīlijam,
- vienotos par nepieciešamās informācijas iesniegšanas veidu.
Ārstniecības iestādes, kas nodrošina konsīliju:
VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" + 371 67095392
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" +371 67038241
SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" +371 63620937
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" +371 65422419
SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" +371 26653769
SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" +371 66957925
Veselības ministrijas tīmekļvietnē ir nopublicēts izstrādātais algoritms “Paliatīvās aprūpes statusa noteikšana pieaugušiem pacientiem neatkarīgi no noteiktās pamatdiagnozes, tai skaitā, neonkoloģiskiem pacientiem”, kur tai skaitā ir sadaļa (9.punkts) par kritērijiem hospiss statusa (dzīvildze līdz sešiem mēnešiem) noteikšanai.
Ar algoritmu var iepazīties šeit: https://kliniskiealgoritmi.vm.gov.lv/objects/JAU972-1#3-paliativas-aprupes-pacientu-atlase-pirms-dzivildzes-ierobezojuma