Jurijs Semjonovs
Citi sporta veidi
Šodien 19:23
Parapeldētājs Jurijs Semjonovs izcīna desmito vietu Pasaules sērijas sacensībās
Latvijas parapeldētājs Jurijs Semjonovs ceturtdien Barselonā Pasaules parapeldēšanas sērijas posmā ieņēma desmito vietu 50 metru distancē tauriņstilā.
Priekšsacīkstēs Semjonovs finišēja 41,51 sekundē, kas, rēķinot rezultātu viņa pārstāvētajā klasē, deva 12. vietu 15 dalībnieku konkurencē.
Sacensībās šajā distancē Semjonovs noslēdza B finālā, kurā finišēja 37,57 sekundēs.
Semjonovam paredzēti starti arī 400 un 50 metros brīvajā stilā, 100 metros brasā, 100 metru peldējumā uz muguras un 200 metru kompleksajā peldējumā.
Pasaules sērijas posms Barselonā norisināsies no ceturtdienas līdz svētdienai.