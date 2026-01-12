Merzļikina pārstāvētā “Blue Jackets” atbrīvo Evasonu no galvenā trenera amata
Dīns Evasons pirmdien tika atbrīvots no Latvijas vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvētās Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Kolumbusas "Blue Jackets" galvenā trenera amata, viņa vietā stājoties Rikam Bounesam.
Evasons pie "Blue Jackets" stūres stājās 2024. gada jūnijā. Arī viņa vadībā komandai neizdevās iekļūt Stenlija kausa izcīņā, bet šosezon "Blue Jackets" ieņem pēdējo vietu Austrumu konferencē.
Iepriekš Evasons no 2019. gada līdz 2023. gadam vadīja Minesotas "Wild", kas četrās sezonās viņa vadībā sasniedza izslēgšanas spēles. Arī 2023./2024. gada sezonas ievadā viņš bija "Wild" stūrmanis, taču pēc neveiksmīga sezonas ievada tika atlaists jau pēc 19 mačiem.
Pirms tam viņš strādāja arī Amerikas Hokeja līgā (AHL) un Rietumu Hokeja līgā (WHL).
Bouness 2024. gadā pēc divu gadu darba Vinipegas "Jets" paziņoja, ka noslēdz trenera gaitas, bet tagad atgriezies savā arodā.
Tieši Vinipegas komandā viņš 1988. gadā sāka savu trenera karjeru, pēc tam vadot arī Bostonas "Bruins", Otavas "Senators", Ņujorkas "Islanders", Fīniksas "Coyotes" un Dalasas "Stars" komandas. Ar dalasiešiem viņš 2020. gadā sasniedza Stenlija kausa finālu, kurā ar 2-4 zaudēja Tampabejas "Lightning".
Kā asistents viņš strādājis "Coyotes", Vankūveras "Canucks", "Lightning" un "Stars" komandās.