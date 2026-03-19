Trampa izraudzītais ASV iekšzemes drošības ministrs Malins iztur balsojumu Senāta komitejā, viņa priekštece Noema bija pirmā atlaistā administrācijas amatpersona
Republikāņu senators Markveins Malins, kuru ASV prezidents Donalds Tramps izvirzījis ASV iekšzemes drošības ministra amatam, ceturtdien izturēja balsojumu Senāta Iekšzemes drošības un valdības lietu komitejā.
Senatori komitejā ar astoņām balsīm pret septiņām apstiprināja Malina kandidatūru, un balsojums Senātā par viņa apstiprināšanu ASV iekšzemes drošības ministra amatā varētu notikt jau nākamnedēļ. Sagaidāms, ka Senātā Malina kandidatūra tiks apstiprināta ar lielāku balsu pārsvaru nekā komitejā.
Malins nomainīs amatā Kristi Noemu, kuru Tramps atlaida mēneša sākumā.
Komitejas priekšsēdētājs republikānis Rends Pols iestājās pret Malina kandidatūru, kā iemeslu minot Malina problēmas ar dusmu savaldīšanu un iepriekš izteiktās aizskarošās piezīmes. Tāpēc Malinam bija vajadzīgs vismaz viena demokrāta atbalsts, un viņš to sagaidīja no Pensilvānijas senatora Džona Fetermana.
Malins iepriekš nodēvējis Polu par čūsku, jo viņš vairākkārt balsojis pretēji republikāņu vairākumam, bet Pols apsūdzējis Malinu par to, ka viņš faktiski attaisnojis 2017. gadā notikušo uzbrukumu, kurā Polu smagi ievainoja kaimiņš. Malins to noliedza, sakot, ka viņš tikai centies paskaidrot, nevis attaisnot uzbrukumu Polam.
Demokrāti Senāta Iekšzemes drošības un valdības lietu komitejā izdarīja spiedienu uz Malinu saistībā ar viņa līdzšinējo darbību un Trampa administrācijas imigrācijas politiku, paužot skepsi par viņa solījumiem ieņemt mazāk pretrunīgu kursu nekā Noema.
Malins centās nomierināt likumdevējus, solot mierīgāku pieeju ministrijas vadīšanā un sakot, ka viņa mērķis ir izvairīties no dominēšanas ziņu virsrakstos.
Viņš arī paziņoja, ka ir gatavs pieprasīt tiesas orderus operācijām imigrācijas noteikumu īstenošanai, kas būtu atšķirīga pieeja no pašreizējās politikas. Tā ir arī galvenā demokrātu prasība notiekošajās sarunās par finansējumu.
Vairāki demokrāti uzsvēra, ka viņiem būtu jāredz konkrētas izmaiņas tiesību aktos, pirms noticēt Malinam, jo īpaši tāpēc, ka ministrija jau vairāk nekā mēnesi nesaņem pilnu finansējumu un cīnās ar pieaugošu operatīvo spriedzi, tostarp traucējumiem lidostās.