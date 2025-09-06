VIDEO: pirms dueļa ar Serbiju Latvijas līdzjutēji ielās rada īstus futbola svētkus
Rīgā šodien valda futbola svētku gaisotne – Latvijas vīriešu futbola izlase “Daugavas” stadionā spēkosies ar Serbiju Pasaules kausa kvalifikācijas mačā. Jau pirms spēles ielas pie stadiona piepildīja līdzjutēji sarkanbaltsarkanās krāsās, skaļi skandējot “Latvija! Latvija!” un radot īstu futbola svētku sajūtu.
Latvijas vīriešu futbola izlase šodien 2026.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē Daugavas stadionā Rīgā tiksies ar Serbijas valstsvienību. K grupas mačs Daugavas stadionā sāksies plkst.16, tiešraidē to pārraidot televīzijas kanālam LTV7.
Pirmajās divās kvalifikācijas turnīra spēlēs martā Latvija viesos ar 1:0 pārspēja Andoru un ar 0:3 zaudēja Anglijai, bet jūnijā savā laukumā spēlēja 1:1 ar Albānijas valstsvienību.
Serbija jūnijā viesos spēlēja 0:0 ar Albāniju un ar 3:0 mājās uzvarēja Andoru.
Kvalifikācijas K grupā Anglijai ir deviņi punkti trīs mačos, Albānija četrās cīņās ir sakrājusi piecus punktus, Serbijai un Latvijai ir pa četriem punktiem attiecīgi divās un trīs spēlēs, bet Andora četros dueļos nav tikusi pie punktiem. Latvijas izlase pasaules rangā šobrīd ir 137., bet Serbija - 32.vietā.
Šoreiz izlases rīcībā nav komandas kapteiņa Kristera Tobera, kuram ir veselības problēmas, kā arī jau ilgstoši savainotā Roberta Uldriķa.
Latvijas izlasē galvenajam trenerim Paolo Nikolato palīdz treneri Masimo Paganins un Aleksandrs Cauņa, vārtsargu treneris Gabriele Aldegāni, fiziskās sagatavotības treneri Vinčenco Pinkolīni un Māris Smirnovs, kā arī videoanalītiķi Leonardo Karleti un Iļja Ščaņicins.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025.gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja un Jordānija.
2026.gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga"), Frenks Dāvis Orols ("Grobiņa");
aizsargi - Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Deniss Meļņiks ("Auda"), Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS);
pussargi - Kristaps Grabovskis (Kopenhāgenas B.93, Dānija), Alvis Jaunzems (Gdaņskas "Lechia", Polija), Kristers Penkevics ("Jelgava"), Aleksejs Saveļjevs ("Liepāja"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Renārs Varslavāns ("Riga"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS);
uzbrucēji - Jānis Ikaunieks (RFS), Vladislavs Gutkovskis (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja), Marko Regža ("Riga"), Bruno Melnis ("Liepāja"), Dario Šits ("Atletico Madrileno", Spānija).
Serbijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Džordže Petrovičs ("Bournemouth", Anglija), Dragans Rosičs (Novisadas "Vojvodina"), Lazars Kaličanins (Belgradas "Čukarički");
aizsargi - Nikola Milenkovičs ("Nottingham Forest", Anglija), Strahiņa Pavlovičs ("AC Milan", Itālija), Milošs Veļkovičs (Belgradas "Crvena Zvezda"), Stahiņa Erakovičs (Sanktpēterburgas "Zenit", Krievija), Alekss Terzičs ("Salzburg", Austrija), Srdžans Babičs (Maskavas "Spartak", Krievija), Kosta Nedeļkovičs ("Leipzig", Vācija), Jans Karlo Simičs ("Anderlecht", Beļģija), Nemaņa Strojičs (Telavivas "Maccabi", Izraēla);
pussargi - Nemaņa Gudeļs ("Sevilla", Spānija), Filips Kostičs (Turīnas "Juventus", Itālija), Saša Lukičs (Londonas "Fulham", Anglija), Nemaņa Maksimovičs (Dubaijas "Shabab Al Ahli", AAE), Andrija Živkovičs (Saloniku PAOK, Grieķija), Ivans Iličs ("Torino", Itālija), Lazars Samardžičs (Bergāmo "Atalanta", Itālija), Urošs Račičs (Saloniku "Aris", Grieķija), Veļko Birmančevičs (Prāgas "Sparta", Čehija), Aleksandrs Katajs (Belgradas "Crvena Zvezda"), Stefans Mitrovičs ("Verona", Itālija), Ogņens Ugrešičs (Belgradas "Partizan");
uzbrucēji - Aleksandrs Mitrovičs ("Al Hilal", Saūda Arābija), Luka Jovičs (Atēnu AEK, Grieķija), Dušans Vlahovičs (Turīnas "Juventus", Grieķija), Nikola Štuličs ("Charleroi", Beļģija).