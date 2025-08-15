Nopietnas traumas dēļ Latvijas basketbola izlases treniņnometne noslēgusies Mārtiņam Laksam
Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Luka Banki pēc zaudējuma pārbaudes cīņā pret Lietuvu žurnālistiem atklāja, ka savainojuma dēļ treniņnometne noslēgusies uzbrucējam Mārtiņam Laksam.
Basketbolists pleca traumā iedzīvojās 13. augusta treniņā, dienu pirms pārbaudes spēles pret Lietuvu. Savainotajai vietai jau ir veikta operācija, pauda Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki. Itāļu speciālists pauda cerību, ka šis savainojums neietekmēs viņa nākamo sezonu klubā, kā arī pauda pateicību basketbolistam par veltīto laiku valstsvienībā.
Bez Laksas šobrīd atsevišķu traumu dēļ valstsvienībai nevar palīdzēt Rodions Kurucs un Artūrs Žagars. Rodionam ir plantārais fascīts papēdim, kas ir pēdas audu iekaisums. Viņš pats atzina, ka varētu spēlēt pēdējās pārbaudes spēlēs pret Grieķiju un Itāliju. Savukārt Artūrs Žagars sajuta nelielas sāpes paceles cīpslā pārbaudes cīņā pret Itāliju. Viņa savainojums netiek uzskatīts par nopietnu.
Mārtiņš Laksa līdz šim izlasē bija nospēlējis 25 cīņas, kurās guvis 119 punktus. Pēdējās divas sezonas viņš pavadījis Polijas augstākās līgas komandā Glivices GTK, 2024./2025. gadā vidēji izceļoties ar 12,6 punktiem un 4,1 atlēkušajām bumbām.
Latvijas vīriešu basketbola izlasei atlikušas vēl trīs spēles - sestdien, 16. augustā pret Slovēniju, 20. augustā pret Grieķiju un 21. augustā pret Itāliju. Eiropas čempionāts ritēs no 27. augusta līdz 14. septembrim, Rīgai bez vienas grupas uzņemot arī visas izslēgšanas spēles. Latvijas grupā spēlēs Serbijas, Turcijas, Portugāles, Igaunijas un Čehijas valstsvienības.
Latvijas - Lietuvas basketbola izlašu pārbaudes mačs
Latvijas basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, ceturtdien pārbaudes mačā Rīgā ar 105:109 (39:29, 20:21, 17:23, 17:20, 12:16) papildlaikā zaudēja Lietuvai.