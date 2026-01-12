Ekvadoras pludmalē atrastas piecas cilvēku galvas, kurām pievienoti draudīgi vēstījumi
Ekvadoras policija svētdien, 11. janvārī, pludmalē pie Puerto Lopesas pilsētas atradusi piecas cilvēka galvas, kurām bija pievienoti draudīgi vēstījumi.
Kā norāda varas iestādes pludmalē atrastas piecas galvas, kas bija piestiprinātas pie koka mietiem. Blakus galvaskausiem bija novietots koka dēlis uz kura bija atstāti sekojoši vēstījumi: "Pilsēta pieder mums!” un “Ja jūs turpināsiet aplaupīt zvejniekus un izspiest no viņiem naudu par "aizsardzību", ziniet - mēs jau esam jūs identificējuši!".
Puerto Lopeza, kas atrodas Dienvidamerikas dienvidrietumu piekrastē un ir iecienīts tūristu galamērķis vaļu vērošanai, pēdējā laikā piedzīvojusi vardarbības uzliesmojumus. Decembrī minētajā pludmalē tika nogalināti vismaz deviņi cilvēki, tostarp arī zīdainis, un varas iestādes šo vardarbību saista ar savstarpējo bandas konfliktu pieaugumu.
Ekvadora, kas atrodas starp Kolumbiju un Peru — pasaulē lielākajiem kokaīna ražotājiem, kļuvusi par nozīmīgu narkotiku tranzīta valsti, kas vēl vairāk pastiprinājusi vardarbību reģionā. Lai cīnītos ar narkotiku bandām, prezidenta Daniela Noboa valdība vairākās provincēs izsludinājusi ārkārtējo stāvokli un nosūtījusi karaspēku bandu apvaldīšanai, taču līdz šim panākumi bijuši ierobežoti.