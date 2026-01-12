Schnee und Eis behindern Flugverkehr - Verspätungen und Flugausfälle in Frankfurt befürchtet Das aktuelle Winterwetter hat auch den Flughafen Frankfurt im Griff. Bereits den ganzen Tag werden Flugzeuge enteist. In einer aktuellen Warnmeldung fordert der Flughafen Passagier auf, sich am Freitag und Samstag drei Stunden vor Abflug im Terminal zu sein. Es werden Verspätungen und vereinzelte Flugausfälle befürchtet. Aufgrund von Glättebildung ist der Sky Line-Betrieb auf dem Flughafengelände aktuell vollständig eingestellt. Es wurde ein Busersatzverkehr eingerichtet. Frankfurt am Main Flughafen Hessen Deutschland *** Snow and ice hinder air traffic Delays and flight cancellations feared in Frankfurt The current winter weather also has
Pasaulē
Šodien 11:16
Viena no Eiropas lielākajām lidostām cīnās ar sniegu - atcelti jau desmitiem reisu, un situācija var pasliktināties
Sniega un apledojuma dēļ Frankfurtes lidostā pirmdien atcelti vairāki desmiti reisu, ziņo Vācijas lielākās lidostas operators "Fraport".
No 1052 pirmdien ieplānotajiem reisiem no rīta tika atcelti 98 lidojumi.
"Fraport" preses pārstāve norāda, ka dienas laikā atcelto reisu skaits varētu pieaugt.
Lidostā pirmdien aktīvi darbojas sniega tīrīšanas, kā arī lidmašīnu atledošanas tehnikas vienības.
Vācijas valsts meteoroloģiskais dienests DWD izplatījis brīdinājumus par sliktiem laikapstākļiem un apledojumu daļā Hesenes federālās zemes, kur atrodas Frankfurtes lidosta.