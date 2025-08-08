"Vizuāli izskatos krietni labāk!" Atklāts, cik daudz svara šovasar zaudējis slovēņu superzvaigzne Luka Dončičs
Slovēņu basketbolists Luka Dončičs šonedēļ sniedzis interviju vietējiem medijiem, skaidrojot motivāciju šīs vasaras darbam pie sava ķermeņa aprisēm. Tiek ziņots, ka diēta un treniņu režīms viņam ļāvis atbrīvoties no daudz liekajiem kilogramiem.
Jau iepriekš ziņots, ka šajā vasarā ķermeņa aprišu transformāciju piedzīvojis slovēņu basketbolists Luka Dončičs. Karjeras laikā viņš bieži kritizēts par savu svaru un paradumiem ārpus basketbola laukuma.
Slovēnijas mediji ziņo, ka aktīvais darbs pie sava ķermeņa šovasar vainagojies ar 14 zaudētiem kilogramiem. Kā "Men's Health" žurnālam norādīja Dončiča fizioterapeits Havjērs Bario, tad basketbolists piekopis fastingu. Katru vakaru no 20:30 līdz pat nākamās dienas 12:00 viņš nav ēdis, turklāt pirms savas pirmās ēdienreizes aizvadījis pirmo no saviem diviem dienas intensīvajiem treniņiem.
We work hard. 💦#mojtim | #lukadoncic | #EuroBasket pic.twitter.com/fvlmb2ojd2— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 7, 2025
Ik dienu Dončičs uzturā lieto vismaz 250 gramus proteīna, bet viņa maltītes pārsvarā satur gaļu un olas. Tāpat viņš lieto dažādus sablendētus dzērienus, kuros nav pievienots cukurs. "Ja viņš vēlas, Luka var ēst vairāk," par proteīna uzņemšanu organismā teica viņa fizioterapeits.
Lai arī slovēnis šobrīd ir atteicies no glutēnu saturošiem produktiem, olas un gaļa nav vienīgie produkti, kurus viņš lieto uzturā. Ja nepieciešama kāda uzkoda, tad Dončičam pa rokai allaž ir rieksti. Viņš ēdis arī daudz dārzeņus, augļus, kā arī rīsus un kartupeļus.
Izmaiņas pamanījis arī pats Dončičs. "Jūtos vairāk atpūties. Vizuāli mans ķermenis izskatās krietni labāk." Jau šīs nedēļas sākumā viņš pievienojās Slovēnijas valstsvienībai, ar kuru sāka gatavoties 2025. gada Eiropas čempionātam basketbolā.
"Mana fiziskā kondīcija vienmēr tikusi aprunāta, taču arī tad biju labs spēlētājs," sarunā ar Slovēnijas medijiem norādīja Dončičs. "Kas mani motivēja? Šajā vasarā pamainījām plānu. Man arī bija krietni vairāk laika starpsezonā. 2024. gadā sezona beidzās vēlu un uzreiz pēc tam bija olimpiskā kvalifikācija. Beidzoties tai, man nebija daudz enerģijas. Šovasar man bija vairāk laika un mēs pamainījām pieeju."
"Sākumā bija grūti, bet vēlāk jau tas kļuva par ieradumu. Viegli nebija, taču pie jaunā režīma pieradu," grūtības sākt pārmaiņas komentēja Dončičs, kurš vēl nezināja, kā uzlabotā fiziskā forma palīdzēs viņam laukumā. "Līdz šim esmu aizvadījis tikai divus kontakta treniņus. Līdz tam nebiju spēlējis kopš sezonas beigām NBA."
Gatavojoties 2025. gada Eiropas čempionātam, Slovēnijas izlase vienu pārbaudes spēli aizvadīs arī pret Latviju, viesojoties Rīgā 16. augustā. 2025. gada Eiropas čempionāts Latvijā, Kiprā, Polijā un Somijā risināsies no 27. augusta līdz 14. septembrim.