Kristaps Porziņģis netrāpa pēdējā sekundē, Latvijas basketbolisti pagarinājumā piekāpjas Lietuvas izlasei
Latvijas vīriešu basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, ceturtdien "Xiaomi arēnā" sīvā pārbaudes mačā papildlaikā ar 105:109 (39:29, 20:21, 17:23, 17:20, 12:16) piekāpās Lietuvas valstsvienībai.
Rezultatīvākais Latvijas izlases rindās bija Rihards Lomažs, kurš iekrāja 27 punktus un astoņas rezultatīvas piespēles, Kristaps Porziņģis pievienoja 22 punktus, piecas rezultatīvas piespēles un trīs bloķētus metienus, bet vēl 15 un 14 punktus guva attiecīgi Zoriks un Dāvis Bertāns. Starp lietuviešiem Roks Jokubaitis izcēlās ar 20 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm, kamēr Jons Valančūns tika pie 16 punktiem.
🇱🇻 Zoriks atrod Porziņġi, kurš spēcīgi triec bumbu grozā! 🔥💪#TrīsZvaigznes 🇱🇻 pic.twitter.com/prR5JwfH2h— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 14, 2025
Pirmajā ceturtdaļā Latvijas basketbolisti realizēja sešus tālmetienus, no kuriem četrus grozā raidīja Dāvis Bertāns, un pēc pirmajām desmit minūtēm Latvija bija vadībā ar 39:29. Otrajā ceturtdaļā abas vienības spēlēja mazāk rezultatīvi, taču latvieši neļāva pietuvoties pretiniekiem un pirms puslaika pārtraukuma saglabāja +9.
Trešās ceturtdaļas vidū Lietuvai padevās 11:0 izrāviens, samazinot Latvijas pārsvaru trīs minūtes līdz ceturtdaļas beigām līdz vienam punktam, bet līdz noslēdzošajai ceturtdaļai latvieši saglabāja tikai trīs punktu pārsvaru (76:73).
Ceturtās ceturtdaļas ievadā lietuvieši pēc astoņu punktu izrāviena izvirzījās vadībā ar 81:76, taču latvieši ātri guva četrus punktus un samazināja deficītu līdz vienam punktam. Zoriks raidīja grozā divus soda metienus un Lomažs precīzi noslēdza caurgājienu, Latvijai atgūstot trīs punktu pārsvaru.
Noslēdzošās ceturtdaļas turpinājumā lietuvieši atguva +3, bet Latvija guva piecus punktus pēc kārtas. Pēdējā pamatlaika minūtē Lietuva atkal panāca neizšķirtu, un Porziņģis vēl varēja izraut uzvaru, taču viņa metiens bija neprecīzs.
Papildlaikā Latvijas basketbolisti divas reizes pēc kārtas 24 sekunžu laikā nespēja izveidot uzbrukumu, kas ļāva lietuviešiem iekrāt piecu punktu pārsvaru. Dairis Bertāns realizēja tālmetienu, uz ko Lietuva pēdējā minūtē atbildēja ar Valančūna gūtiem diviem punktiem no groza apakšas, atjaunojot +4.
Porziņģis guva vēl divus punktus, bet Lietuva tika pie diviem soda metieniem, kas tika izpildīti precīzi, atgūstot četru punktu pārsvaru. No trīspunktu metienu līnijas precīzs bija Zoriks, un pēc Lomaža ātri izdarītas piezīmes lietuvieši tika pie vēl diviem soda metieniem, abus realizējot un tiekot pie +3. Turpinājumā Latvijai vairs neizdevās pietuvoties, lietuviešiem tiekot pie uzvaras ar 109:105.
Sestdien vēl Latvija pārbaudes spēlē savā laukumā tiksies ar Slovēniju, bet nākamnedēļ Atēnās spēkosies ar Grieķiju un Itāliju. Ceturtdienas pārbaudes mačā nepiedalījās Artūrs Žagars, Mārtiņš Laksa un Rodions Kurucs.
Pagājušajā nedēļā Latvijas izlase aizvadīja treniņnometni Slovēnijā, kas noslēdzās Triestē ar pārbaudes spēli pret Itāliju, kurai tika piedzīvots zaudējums ar 75:91. Lietuvieši aizvadījuši jau trīs pārbaudes spēles un svinējuši tikai uzvaras - 89:68 pār Igauniju, 91:70 pār Turciju un 77:54 pār Gruziju. Pēdējā no šīm trim pārbaudes spēlēm Lietuvas izlasei pievienojās Jons Valančūns, kurš 14 minūtēs guva 11 punktus un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
Rodions Kurucs (Vitorijas "Baskonia", Spānija), Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārtiņš Laksa ("Gliwice", Polija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Toms Skuja ("Rīgas Zeļļi"), Kārlis Šiliņš (Trabzonas "Trabzonspor", Turcija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
Lietuvas izlases kandidātu saraksts:
Arns Velička (Braunšveigas "Lowen", Vācija), Ažuls Tubelis, Gītis Radzevičs, Igns Sargjūns, Marģirs Normants (visi - Viļņas "Rytas"), Deivids Sirvīdis, Igns Brazdeiķis, Laurīns Birutis, Mants Rubštavičs (visi - Kauņas "Žalgiris"), Eimants Bendžus (Udīnes APU, Itālija), Jons Valančūns (Denveras "Nuggets", NBA), Kristups Žemaitis, Mareks Blaževičs (abi - Viļņas "Wolves"), Roks Giedraitis (Belgradas "Crvena zvezda", Serbija), Roks Jokubaitis (Telavivas "Maccabi", Izraēla), Tads Sedekerskis (Vitorijas "Baskonia", Spānija).
🔥 Aizraujoša cīņa līdz pēdējām sekundēm – uzvarētājs noskaidrojās tikai papildlaikā! 💪— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 14, 2025
🇱🇻 105:109 🇱🇹
👏 Paldies faniem par fantastisko atbalstu un brāļukām par kaujiniecisku dueli! 🤝
🇬🇧
What a battle! 🔥 Brothers forever, rivals to the end — and tonight, it took overtime to… pic.twitter.com/PJozCY4BjE