"Viņš pats pameta šo cirku!" Dragiču ģimene publiski nozākā Slovēnijas izlases galvenā trenera izvēli
Trīs dienas pirms pārbaudes spēles pret Latviju Slovēnijas basketbola izlase ziņoja par trīs atskaitītiem basketbolistiem, starp tiem esot 36 gadus vecajam Zoranam Dragičam. Viņa ģimene šo lēmumu nav uztvērusi saprotoši.
Īsta turbulence vērojama Slovēnijas basketbola izlasē. Trešdien, 13. augustā, tika ziņots, ka par vietu sastāvā uz 2025. gada Eiropas čempionātu basketbolā vairs necīnīsies Žiga Daneu, Vits Hrabars un pieredzējušais Zorans Dragičs. Tieši pēdējā atskaitīšana izsaukusi lielāko sašutumu viņa tuviniekos.
"Pēc svētdienas spēles mūs gaidīja vissarežģītākais uzdevums, jo bija jāsamazina spēlētāju saraksts. Šoreiz lēmums bija vēl grūtāks, jo bez Žigas Daneu izlasi pameta arī Zorans Dragičs, kurš daudzus gadus bija viens no Slovēnijas izlases atslēgas spēlētājiem un deva ievērojamu ieguldījumu tās lielākajos panākumos," izlases galveno treneri Aleksandru Sekuliču citē KZS. "Vēlos pateikties Zoranam un Žigam, un, protams, arī Vito Hrabaram, par ārkārtīgi smago darbu un koleģialitāti, ko viņi parādīja treniņos."
36 gadus vecais Dragičs Slovēnijas izlasē spēlējis četros Eiropas čempionātos, divos Pasaules kausos un vienās olimpiskajās spēlēs. Viņa sieva, Svetlana, detalizēti skaidroja, kas noticis izlases iekšienē. "Tā saucamais treneris nesvītroja Zoranu no kandidātu saraksta. Viņš pats pameta šo cirku, kas notiek jau vairākus gadus." Dragiča sieva paudusi, ka Zorans par šādu soli izšķīries, kad otrajā pārbaudes spēlē pret Vāciju nospēlējis vien trīs minūtes.
Zorans aicinājis treneri skaidrot šādu izvēli, uz ko viņam atbildēts, ka viņš neuzskatot Dragiču par nopietnu palīgu un nedos minūtes laukumā par veciem nopelniem. "Būtu labāk, ja treneris ieskatītos spogulī un vēlreiz atkārtotu teikto. Godīgi sakot, Zorans nonācis šādā situācijā tikai sava uzvārda dēļ. Jaunajiem spēlētājiem ir jādod iespēja, taču tiem, kuri izlasē spēlē ilglaicīgi, jādod iespēja cieņpilni noslēgt karjeru tajā."
Zīmīgāku kritiku Sekuličam veltījis Zorana brālis, Slovēnijas basketbola leģenda, Gorans Dragičs. Viņš sociālajā tīklā "Instagram" ievietojis īso stāstu ar Pinokio, kuram ir garš deguns, fotogrāfiju. Tajā norādīts uz "selektor" jeb Slovēnijas galveno treneri Sekuliču.
Pirmajās divās pārbaudes spēlēs Slovēnija zaudēja Pasaules kausa ieguvējai Vācijai. Turpinājumā tā spēkosies pret Lietuvu un jau sestdien, 16. augustā, Rīgā pret Latviju. 2025. gada Eiropas čempionātā Slovēnija spēlēs D grupā kopā ar Islandes, Francijas, Polijas, Beļģijas un Izraēlas izlasēm. 2022. gadā slovēņi apstājās ceturtdaļfinālā.