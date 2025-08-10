Rebekas Ibrahimas nedienas, Porziņģa investīcijas un cope Slovēnijā. Aizejošā nedēļa sportā
Aizejošā nedēļa bijusi piesātināta dažādiem sporta notikumiem. Ja neesi visam izsekojis līdz, tad Jauns.lv piedāvā to apkopojumu.
Ar paziņojumu sociālajos tīklos klajā nāca svarcēlāja Rebeka Ibrahima, kurai ceļgala savainojums liegs kādu laiku sportot un pie reizes liks izlaist pasaules čempionātu. Basketbolisti turpināja gatavoties 2025. gada Eiropas čempionātam, brīvajā laikā Slovēnijas pilsētā Laško pamēģinot savus spēkus zivju ķeršanā. FIBA norādījusi, ka Eiropas čempionātā, kas notiks Rīgā , varētu spēlēt ap 26 NBA spēlētājiem, no kuriem daži pelna ievērojamus atalgojumus. Tievēt turpina slovēnis Luka Dončičs, esot zināmam, cik daudz viņam izdevies notievēt. Viņš parakstīja līguma pagarinājumu ar Losandželosas "Lakers", komandas īpašniekam slovēni iepriecinot ar kādu patīkamu pārsteigumu. WNBA jācīnās ar patiesi interesantām fanu izdarībām, bet Uvis Balinskis uz Mārupi ved Stenlija kausu.