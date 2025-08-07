"Patiesi stulbi!" Sieviešu NBA mačos fani laukumā met seksa rotaļlietas
Ar jaunu fanu nepiedienīgu uzvedību jātiek galā sieviešu NBA (WNBA). Pēdējās nedēļas laikā novēroti vismaz pieci incidenti, kuros kāds no atnākušajiem līdzjutējiem laukumā met seksa rotaļlietu. Vienā reizē tā gandrīz trāpījusi bērnam, citā - vienai basketbolistei.
Sieviešu NBA, kurā spēlē arī Kitija Laksa, pēdējās nedēļas laikā novērots līdzjutēju nepiedienīgas uzvedības bums. Vismaz piecās spēlēs laukumā mestas seksa rotaļlietas.
Pirmais šāda veida incidents notika pirms nedēļas spēlē starp Atlantas "Dream" un Goldensteitas "Valkyries". Spēles beigās kāds fans laukumā meta seksa rotaļlietu, par ko vēlāk tika arestēts. Kā ziņojusi līga, konkrēto līdzjutēju sagaida vismaz viena gada liegums apmeklēt līgas mačus.
Naktī uz sestdienu citā Goldensteitas "Valkyries" spēlē pret Čikāgas "Sky" seksa rotaļlieta laukumā tika izmesta trešās ceturtdaļas vidū. Tiesnesis to pamanīja un aizmet prom no laukuma. Tādā veidā neviens necieta. Pagaidām nav zināms, vai konkrētais fans, kurš meta seksa rotaļlietu laukumā, vēlāk tika arestēts.
Pēdējais šāda veida incidents bija vērojams naktī uz 6. augustu, kad Losandželosā "Sparks" uzņēma Indiānas "Fever". Otrā joprojām spēlē bez savas lielākās zvaigznes Keitlīnas Klārkas, kura atkopjas no savainojuma.
Incidents notika otrās ceturtdaļas beigās, seksa rotaļlietai trāpot "Fever" spēlētājai Sofijai Kaninghemai. Kelsija Plama to iemeta atpakaļ tribīnēs, kamēr pati Kaninghema, kura iepriekš sociālajos tīklos skaļi izteikusies par šo akciju, pie "Sparks" rezervistu soliņa sāka smieties.
"Beidziet mest dildo laukumā! Jūs kādu varat savainot," rakstīja Kaninghema, kura pēc spēles pret "Sparks" palaboja sevis teikto. "Neticami, ka tā lieta man trāpīja. Es jau zināju, ka man nevajadzēja par to rakstīt tvītu."
"Manuprāt, tas ir stulbi. Tas ir arī bīstami. Spēlētāju veselība ir pirmajā vietā. Ir jārespektē spēle. Man šķiet, tas ir patiesi stulbi," teica "Sparks" galvenā trenere Linne Robertsa.
Zināms, ka apraksītie trīs incidenti nav vienīgie, kuros līdzjutēji WNBA spēļu laikā centušies mest seksa rotaļlietas. Viens mēģinājums bija Laksas "Mercury" un Ņujorkas "Liberty" mačā, taču mestais dildo nesasniedza laukumu, kamēr gandrīz bērnam šī seksa rotaļlieta trāpīja spēlē Bruklinas "Nets" arēnā "Barclays center".
"Drošība arēnā ir mūsu galvenā prioritāte. Mestie objekti laukumā vai tribīnēs var traumēt spēlētājus, tiesnešus un līdzjutējus. Fans, kurš speciāli met priekšmetus laukumā, tiks izraidīts no zāles un viņam piespriedīs viena gada liegumu apmeklēt līgas mačus. Papildus tam notiks vietējo varasiestāžu izmeklēšana un var tikt piespriesti vēl papildus soda mēri," teikts WNBA paziņojumā.
WNBA sezona noslēdzas neilgi pirms jaunās NBA sezonas sākuma. Regulārais turnīrs noslēgsies septembrī. Kitijas Laksas Fīniksas "Mercury" ir viena no līgas vadošajām komandām.