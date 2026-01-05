Drāma pie Jegalas ūdenskrituma Igaunijā: divi tūristi ielūst ledū
Baisu brīdi piedzīvoja laulātais pāris no Tallinas, kas pagājušās nedēļas nogalē apciemoja Igaunijas slaveno Jegalas ūdenskritumu. Tā kā laiks bija auksts, šis astoņus metrus augstais ūdenskritums bija sasalis, taču, kā viņi bija spiesti konstatēt — nepietiekami.
“Šodien mēs piedzīvojām patiesi šausminošu brīdi,” 3. janvārī sociālajā vietnē “Facebook” rakstīja Tallinas iedzīvotāja Jana. “Mēs atbraucām pie ūdenskrituma, un fotografēšanās laikā es ielūzu ledū. Mans vīrs uzreiz metās palīgā, taču arī viņš ielūza un saprata, ka situācija kļūst kritiska.”
Stindzinošajā ūdenī nokļuvušo tūristu dzīvība karājās mata galā, taču, par laimi, tuvumā gadījās kāds vīrietis, kurš nekavējās kļūt par glābējeņģeli. “Tobrīd blakus izrādījās vīrietis, kurš bija kopā ar sievu un bērnu, un bez minstināšanās metās palīgā un padeva roku. Pateicoties viņam, mēs spējām izrāpties un palikām dzīvi.”
Laimes krekliņā dzimusī Jana atzīst, ka tikai viena lieta viņai kremt — pārbīļa pārņemta, viņa nepaspēja pateikties savam glābējam un noskaidrot viņa vārdu. “Šī doma mums nedod mieru. Mēs ļoti vēlamies atrast šo cilvēku, personiski viņam pateikties un izteikt mūsu patieso pateicību par viņa drosmi, līdzcietību un cilvēcīgumu.”
Uzsverot, ka briesmīga nāve varēja būt nieka dažu minūšu jautājums, Jana aicina savus lasītājus: “Rūpējieties par sevi un saviem mīļajiem!”
Acīmredzot, viņai jau ir izdevies atrast savu glābēju, jo komentāros atsaucās kāda sieviete, kura apgalvoja, ka viņas vīrs izglāba Janu, kamēr cits puisis ar ģimeni izglāba viņas vīru.
Cita komentētāja stāstīja, ka pirms diviem gadiem 7. janvārī tika izglābta kāda šī ūdenskrituma ledū ielūzusī sieviete, kaut gan bija -20 grādu spelgonis.
Jegalas ūdenskritums (igauņu val. Jägala juga) atrodas apmēram 25 kilometrus uz austrumiem no Tallinas. Tas ir augstākais dabīgais ūdenskritums Igaunijā. Tāds tas izskatās vasarā!