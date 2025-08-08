Cik daudz pelna NBA basketbolisti, kuri pošas spēlēt Latvijā gaidāmajā "EuroBasket 2025"
Jau no 27. augusta Rīgā un vēl trijās Eiropas pilsētās sāksies 2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā. FIBA aplēsusi, ka 24 izlasēs varētu spēlēt 26 basketbolisti ar pierakstiem NBA klubos. Viņu ik sezonas atalgojumi variē no diviem līdz pat 55 miljoniem.
Ar straujiem soļiem tuvojas 2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā. FIBA augusta sākumā publicēja 26 basketbolistus, kuri ikdienā spēlē pasaules spēcīgākajā basketbola līgā NBA un plāno pārstāvēt savas valsts izlasi gaidāmajā finālturnīrā. Kopumā tādi varētu būt 26, taču jāmin, ka eiropiešu skaits NBA ir krietni lielāks.
Which @NBA players are you most excited to see at #EuroBasket?⭐— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 5, 2025
🔗 Full list: https://t.co/ePlzlqghoy pic.twitter.com/8JLgv3T3RO
Serbijai visvairāk
Lielākā NBA pārstāvniecība ir Serbijai. Tās rindās var spēlēt veseli trīs spēlētāji no šīs līgas - viens no pasaulē labākajiem basketbolistiem Nikola Jokičs no Denveras "Nuggets", pieredzējušais aizsargs Bogdans Bogdanovičs no Losandželosas "Clippers" un Serbijas jaunā zvaigzne Nikola Jovičs no Maiami "Heat".
Pavisam skaidrs, ka visvairāk no trijotnes pelna Jokičs, kurš ir trīskārtējais NBA regulārā turnīra vērtīgākais basketbolists. Viņa nākamās sezonas alga būs 55 miljoni ASV dolāru (47,2 miljoni eiro), kas pieaugs līdz 62 miljoniem (53,2 miljoni eiro) pēc divām sezonām. Viņš pagaidām nesteidzas ar līguma pagarinājuma noslēgšanu, jo 2026. gada vasarā var iekasēt krietni vairāk (ziņots par 80 miljoniem dolāru vairāk).
Bogdans Bogdanovičs nākamajā sezonā pelnīs 16 miljonus ASV dolāru (13,7 miljonus eiro), kamēr jaunākais no serbiem NBA - Nikola Jovičs šobrīd pelna 4,45 miljonus dolāru (3,82 miljonus eiro). Jāmin, ka nākamā sezona ir viņa noslēdzošajā esošajā līgumā ar Maiami "Heat". Tā kā Serbijai ir visvairāk spēlētāju no NBA ar Jokiču priekšgalā to šobrīd sauc par turnīra galveno favorīti.
Divi no Vācijas, Francijas un Gruzijas
Pa diviem spēlētājiem no NBA ir pasaules čempionei Vācijai un citai favorītei Francijai, kurai gan spēlētāju basketbola mekā ir krietni vairāk (nespēlēs torņi Viktors Vembanjama un Rudī Gobērs, kuri gan nav vienīgie francūži līgā). Sagaidāms, ka Francijas izlasē spēlēs 2024. gada drafta pirmais numurs Zakarijs Rizašē un Gēršons Jabusele.
Jaunais Porziņģa komandas biedrs Rizašē, kuram aiz muguras debijas sezona NBA, nākamajā pelnīs 13,2 miljonus ASV dolāru (11,3 miljonus eiro). Pēc tam nākamās divas sezonas viņa līgumā ir kluba izvēles. Tikmēr Gēršons Jabusele NBA atgriezās pēc veiksmīgajām Parīzes olimpiskajām spēlēm, pievienojoties Filadelfijas "76ers". Starpsezonā Jabusele pārcēlies uz citu Austrumu konferences komandu, Ņujorkas "Knicks", ar kuru noslēdzis divu gadu līgumu 11,275 miljonu dolāru (9,67 miljoni eiro) apmērā. Nākamajā sezonā viņš pelnīs 5,5 miljonus dolāru (4,72 miljonus eiro).
Vācijai nebūs abu brāļu Vāgneru. Ierindā būs vien Francs Vāgners, kamēr viņa brālis turpina atkopties no savainojuma. Francs 2024. gada vasarā pagarināja līgumu ar Orlando "Magic" uz pieciem gadiem par maksimālo 270 miljonu dolāru summu. Nākamajā sezonā Vāgners pelnīs 38,6 miljonus dolāru (33,1 miljons eiro), taču pēdējā līguma sezonā (2029./2030. gadā) viņa ikgadējā alga pieaugs līdz 51 miljonam.
Pie naudīga līguma šajā vasarā tika Vācijas izlases līderis Deniss Šrēders. Viņš panāca trīs gadu vienošanos ar Sakramento "Kings" par kopējo summu 44,4 miljoniem dolāru. Nākamajā sezonā Šrēders, kurš spēlējis daudzās NBA komandās, pelnīs 14 miljonus dolāru (12 miljoni eiro).
Abi NBA basketbolisti plāno pārstāvēt Gruzijas izlasi, kas būs Goga Bitadze un Sandro Mamukelašvili. Bitadzem nākamā būs otrā līguma sezona no iepriekš trīs gadus noslēgtās vienošanās ar Orlando "Magic" par 25 miljoniem dolāru. Nākamajā sezonā viņa alga būs 8,3 miljoni dolāru (7,1 miljons eiro). Tikmēr Mamulekašvili šajā starpsezonā mainījis komandas, no Sanatonio "Spurs" pārceļoties uz Toronto "Raptors" (nākamajā gadā pelnīs 2,46 miljonus dolāru jeb 2,11 miljonus eiro).
15 Nācijām pa vienam spēlētājam
Vēl ar pierakstiem NBA ir 15 basketbolisti no 15 dažādām valstīm. Grieķijas izlasē kārtējo vasaru piekritis spēlēt Jannis Adetokunbo, par kura nākotni Milvoki "Bucks" joprojām turpina baumot. Spēlētājam ar "Bucks" vēl ir spēkā esošs līgums uz trīs sezonām, nākamajā pelnot 54,1 miljonus dolāru (46,4 miljoni eiro). Pēdējā līguma sezonā, kas ir viņa izvēles gads, alga norādīta 62 miljonu apmērā.
Slovēnijas izlasei lojalitāti turpina izrādīt Luka Dončičs. Viņš augusta sākumā parakstīja trīs gadu līguma pagarinājumu ar Losandželosas "Lakers", kas uzreiz pēc tam viņam uzsauca braucienu uz Lasvegasu un mīļākās grupas koncerta apmeklējumu. Nākamajā sezonā Dončičs pelnīs 46 miljonus dolāru (39,4 miljonus eiro), pēc kā viņa alga palielināsies līdz pat 57 miljoniem.
Latvijas izlasē pēc trīs gadu pārtraukuma plāno spēlēt Kristaps Porziņģis. Ja tā notiks, tad tas viņam kļūs tikai par otro starptautisko turnīru pieaugušo izlasē pēc 2017. gada Eiropas čempionāta. Porziņģim esošajā līgumā atlikusi viena sezona par 30,7 miljoniem dolāru (26,3 miljoni eiro). Starpsezonā Bostonas "Celtics" viņu aizmainīja uz Atlantas "Hawks". Ar Kristapu līguma pagarinājumu var noslēgt līdz pat nākamās sezonas beigām. Ziemeļamerikā lēsts, ka "Hawks" varētu Kristapam piedāvāt divu gadu līgumu 67 miljonu dolāru robežās.
Lietuvas izlasē no trijiem iespējamajiem basketbolistiem (Jons Valančūns, Domants Sabonis un Mats Buzelis) izlasē plāno spēlēt tikai pirmais. Viņš vasarā maiņas darījumā no Sakramento "Kings" nonāca Denveras "Nuggets". Uz brīdi Valančūns bija tuvu pārejai uz Eirolīgas grandu Atēnu "Panathinaikos", ko gan nobremzēja līgumsaistības ASV. Nākamajā sezonā Valančūns pelnīs 10,4 miljonus dolāru (8,9 miljoni dolāru).
Zināmi eiropieši ar pierakstu NBA ir Bosnijas un Hercegovinas, Somijas, Izraēlas, Itālijas, Melnkalnes un Turcijas izlasēs. Bosnijai turpinās palīdzēt centrs Jusufs Nurkičs. Pēdējos gados bosnietis iesaistīts vairākos maiņu darījumos, šovasar no Šarlotas "Hornets" tiekot aizmainīts uz Jūtas "Jazz". Viņam līgumā atlikusi vēl viena sezona, kurā viņš pelnīs 19,375 miljonus dolāru (16,6 miljonus eiro).
Somijai pēc viena gada pārtraukuma plāno palīdzēt Lauri Markanens. 2024. gada vasarā viņš ar Jūtas "Jazz" pagarināja līgumu uz pieciem gadiem par 238 miljoniem dolāru. Nākamajā sezonā Markanena alga būs 46,3 miljoni dolāru (39,7 miljoni eiro). Līdz 2028./2029. gadam viņa sezonas atalgojums pieaugs līdz 53 miljoniem.
Izraēlas zināmākais basketbolists ir Porziņģa bijušais komandas biedrs Vašingtonas "Wizards" sastāvā Deni Avdija. Nākamajā sezonā uzbrucējs pelnīs 14,375 miljonus dolāru (12,3 miljonus eiro). Itālijas sastāvā pagaidām vienīgais NBA spēlētājs ir Simone Fontekio (nesen valsts pasi ieguvušais Donte Divinčenzo tomēr sastāvā nespēlēs traumas dēļ). Fontekio, par kuru baumo kā kandidātu uz atgriešanos Eiropā (iespējams pie Artūra Žagara Stambulā) šovasar no Detroitas aizmainīja uz Maiami "Heat". Viņa sezonas alga ir 8,3 miljoni dolāru (7,12 miljoni eiro).
Biežs maiņas kandidāts bijis Nikola Vučevičs, kurš pašlaik ir Čikāgas "Bulls" sastāvā. Spēlētājam atlikusi pēdējā līguma sezona, kurā viņš pelnīs 21,4 miljonus dolāru (18,3 miljonus eiro). Iepriekš spēlētājs pieņēma ASV pilsonību. Savukārt uzlēcošā zvaigzne ir turks Alperens Šengins, kurš 2024. gada 22. oktobrī ar Hjūstonas "Rockets" noslēdza piecu gadu debitanta līguma pagarinājumu par 185 miljoniem dolāru. Nākamajā sezonā Šengina alga būs 33,9 miljoni dolāru (29,1 miljons eiro).
Tikai viens pārstāvis no NBA ir esošajai Eiropas čempionei Spānijai - Memfisas "Grizzlies" arī turpmāk spēlēs Santi Aldama. Ar viņu šovasar klubs noslēdza trīs gadu līgumu par 52 miljoniem dolāru. Aldamas nākamās sezonas alga būs 18,48 miljoni dolāru (15,86 miljoni eiro).
Mazāk zināmi NBA spēlētāji ir Portugālei, Čehijai un Zviedrijai. Bostonas "Celtics" ar Porziņģi spēlēja centrs Nemiass Kveta, kurš plāno debitēt Portugāles izlasē. Viņš nākamsezon finanses taupošajā "Celtics" pelnīs 2,35 miljonus dolāru (divi miljoni eiro). Vits Krejčī būs jaunais Porziņģa komandas biedrs Atlantas "Hawks". Aizsarga alga ir tāda pati kā Kvetam. Tikmēr zviedrs Pelle Lārsons Maiami "Heat" sastāvā pelna 1,95 miljonus dolāru (1,67 miljoni eiro).
Jāmin, ka visas nosauktās summas ir pirms nodokļiem. Katram ASV štatam atšķiras nodokļu likmes. Cik daudz, spēlējot hokeju Kanādā, no miljona palika Kasparam Daugaviņam, viņš detalizēti stāstījis vienā raidierakstā.
2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā no 27. augusta līdz 14. septembrim notiks Latvijā, Kiprā, Somijā un Polijā. Rīga bez A grupas uzņems arī visas izslēgšanas spēles. Latvijas vīriešu izlase spēlēs vienā grupā pret Serbijas, Igaunijas, Turcijas, Portugāles un Čehijas izlasēm.