Izcilā Latvijas svarcēlāja Rebeka Ibrahima paziņo bēdīgu vēsti
Izcilā Latvijas svarcēlāja Rebeka Ibrahima paziņojusi, ka nespēs piedalīties šoruden paredzētajā pasaules čempionātā svarcelšanā. Uz viņas sniegumu bija liktas lielas cerības, tā kā Eiropas čempionātā aprīlī Latvijas sportiste izcīnīja bronzas medaļu.
Diemžēl cerībām svītru pārvilkusi abu ceļgalu meniska trauma, un labajam celim jau veikta operācija. Ja viss būs labi, drīzumā tiks operēts arī otrais celis, viņa paziņojusi savā "Instagram" kontā, kur viņa pauda cerību uz drīzu atgriešanos sportā un pateicās ģimenei par atbalstu.
Pasaules čempionāts paredzēts no 1. līdz 10. oktobrim Norvēģijā.
Jau ziņots, ka Rebeka Ibrahima aprīlī notikušajā Eiropas čempionātā svarcelšanā izcīnīja bronzas medaļu, sasniedzot trešo labāko rezultātu arī atsevišķi raušanā. 2020.gada vasarā Ibrahima nolēma pārtraukt savu sportistes karjeru. Viņa pārcēlās pie vīra Moāza Mohameda Ibrahima uz Kataru, bet 2022.gada oktobrī, četrus mēnešus pēc bērna piedzimšanas, paziņoja par svarcēlājas karjeras atsākšanu, pārstāvot Kataras izlasi, trenējās savu iepriekšējā trenera Andruškeviča vadībā un 2023.gada sākumā aizvadīja pirmās sacensības.
Jāpiebilst, ka savulaik 2018. un 2019. gadā Rebeka, toreiz vēl iepriekšējā uzvārdā Koha, izcīnīja zelta medaļas Eiropas čempionātos Bukarestē un Batumi, bet jau pārstāvot Kataru 2022. gadā triumfēja Rietumāzijas čempionātā.
Nesen arī atklājās, ka kopš 2020. gada Ibrahima vairs nekomunicē ar savu bijušo treneri Viktoru Ščerbatihu, kurš 2004. gada olimpiskajās spēlēs Atēnās atnesa Latvijai sudraba medaļu, bet pēc četriem gadiem Pekinā — bronzas medaļu.
"Mums nav nekādas komunikācijas, pirmkārt, tādēļ, ka es šo cilvēku neuzskatu par man nekādā veidā labvēlīgu un nav pilnīgi nekāda iemesla komunikācijai ar viņu. Kā arī [visa veida] komunikācija [mūsu starpā] tika pārtraukta 2020. gadā," vietnē "Instagram" savulaik norādīja sportiste. "Tikai pēc tam seko reliģijas jautājums. Piemēram, ar treneri [Eduardu] Andruškeviču mums ir normāla komunikācija un darba attiecības," toreiz paziņoja Ibrahima. "Izvēlējos publicēt šo ierakstu, jo gribēju, lai cilvēki zina manu nostāju, jo ar šo cilvēku man nav un nebūs nekādu saistību."
Ar šiem ierakstiem Rebeka Ibrahima dalījusies pēc tam, kad Ščerbatihs publiski pauda, ka "Ventspilī nav manījis viņas vīru" un norādīja, ka "kopš Rebeka pārgājusi islāmticībā, viņi savā starpā drīkst tikai sasveicināties". "Es jau labprāt ar viņu aprunātos un draudzētos, palīdzētu ar kādu padomu, bet viņas ticība nepieļauj, ka viņa varētu sarunāties, kur nu vēl draudzēties ar vīrieti, kas nav viņas oficiālais vīrs," skaidroja Ščerbatihs. Nevaru apgalvot, ka Rebeka negribētu ar mani aprunāties, bet viņa vienkārši to nedrīkst. Viņa pilnībā ir atteikusies no savas pagātnes, viņa tagad pa Ventspili staigā lakatā, arī trenējas ar lakatu galvā. No viņas ķermeņa var redzēt atsegtu tikai seju un pirkstus, neko vairāk. Bet es nenosodu Rebekas izvēli. Tas taču ir normāli, ka var arī tik spēcīgi iemīlēties, ka pieņem vīra reliģiju. Mums nav tiesību viņu nosodīt. Tā ir Rebekas izvēle.”