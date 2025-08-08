Anastasijai Sevastovai straujš kāpums WTA rangā, Ostapenko turpina krist zemāk
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā zaudējusi četras vietas un ieņem 30. pozīciju. Pēc veiksmīgā Monreālas WTA turnīra nozīmīgu kāpumu rangā piedzīvojusi Anastasija Sevastova.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja rangā pakāpusies par četrām vietām un ieņem 113. pozīciju, bet Anastasija Sevastova veikusi kāpumu par 119 vietām un tagad ir 267. pozīcijā.
Vēl Kamilla Bartone zaudējusi 47 pozīcijas un ieņem 561. vietu, Adelina Lačinova saglabājusi 589. pozīciju, bet Diāna Marcinkēviča veikusi 15 vietu kāpumu un ieņem 667. pozīciju. Beatrisei Zeltiņai padevies 88 vietu kāpums uz 913. pozīciju, Sabīne Rutlauka pakāpusies par 16 vietām (1154.), Margarita Ignatjeva zaudējusi 15 vietas, bet Marija Semeņistaja pakāpusies par 14 ailītēm, abām ieņemot dalītu 1322. pozīciju. Rangu atstājusi Daniela Vismane.
WTA ranga pirmajā pieciniekā izmaiņas nav notikušas un līdere joprojām ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko amerikāniete Korija Gofa, kamēr trešā ir poliete Iga Švjonteka. Ceturto pozīciju ieņem ASV tenisiste Džesika Pegula, bet piektā joprojām ir krieviete Mirra Andrejeva. No astotās uz sesto vietu pakāpusies ASV spēlētāja Medisona Kīsa, kura par ailīti zemāk nobīdījusi ķīnieti Dženu Sjiņveņu un amerikānieti Amandu Aņisimovu, kuras tagad attiecīgi ir septītajā un astotajā pozīcijā. Devītajā vietā joprojām ir itāliete Jasmīne Paolīni, bet labāko desmitnieku noslēdz spāniete Jeļēna Ribakina no Kazahstānas, kas veikusi kāpumu no 12.vietas.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabā karjeras rekordaugsto trešo vietu. No pārējām Latvijas tenisistēm Darja Semeņistaja ir četras ailītes zemāk (125.), Marcinkēviča zaudējusi astoņas pozīcijas (360.), par divām vietām augstāk ir Bartone (557.) un Ignatjeva (849.), Elza Tomase saglabājusi 967.vietu, Vismane zaudējusi 191 vietu (1114.), Lačinova veikusi kāpumu par četrām vietām (1137.), Marija Semeņistaja (1220.) un Valērija Kargina - par 11 vietām (1322.), Beatrise Zeltiņa (1444.) un Anna Jakovļeva (1481.) pozīcijas nav mainījušas, bet Sevastova ir 24 vietas augstāk (1497.). Dubultspēļu ranga līderpozīcijas saglabā amerikāniete Teilore Taunsenda, kurai seko čehiete Kateržina Sinjakova.