Bijušā NBA basketbolista grūtnieci sievu sakož haizivs
Bijušā NBA spēlētāja Danilo Galināri grūtniece sieva cietusi haizivs uzbrukumā, kad pavadīja atvaļinājumu Puertoriko. Itāļu basketbolista sieva, sporta žurnāliste Eleonora Boja soctīklos paziņojusi, ka ārstējas no haizivs koduma.
39 gadus vecā Boja cieta no haizivs uzbrukuma pārpildītā Karolīnas pludmalē netālu no galvaspilsētas Sanhuanas. Vietējais izdevums “GFR Media” vēstīja, ka uzbrukums noticis brīdī, kad viņa brida pa ūdeni.
Pati žurnāliste notikušo nosauca par sliktāko dienu savā dzīvē un piebilda, ka atgūstas pēc operācijas. “Ar mani un bērniņu viss ir kārtībā,” viņa rakstīja. “Mani ātri izglāba, un operācija, lai manu nabaga sakosto kāju atkal saliktu kopā, noritēja veiksmīgi.”
Viņa pat spēja pajokot par notikušo. “Kas attiecas uz haizivi — tu drīz saņemsi ziņu no maniem juristiem.”
Saskaņā ar Starptautisko haizivju uzbrukumu datni (ISAF) pērn gadā 47 cilvēki cieta no neizprovocētiem haizivju uzbrukumiem. Četri cilvēki gāja bojā, tostarp viens cilvēks ASV. Katru gadu, kā liecina ISAF dati, pasaulē tiek dokumentēti vidēji aptuveni 65 haizivju uzbrukumi, no kuriem seši ir nāvējoši.
Jāpiebilst, ka viņas vīrs Danilo Galināri NBA spēlēja no 2008. līdz 2024. gadam, galvenokārt Ņujorkas “Knicks” un Denveras “Nuggets”, bet karjeru līgā noslēdza Milvoki “Bucks”, pēc tam pārceļoties spēlēt uz Spāniju.