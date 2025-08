Slavenā vectēva pēdās - pie Eiropas basketbola debesīm atkal mirdz Valdis Valters

Pagāja gads, un jaunajā ģimenē ienāca puika, ko vecāki nosauca vectēva Valda vārdā. “Latvijas basketbolā miera no mana uzvārda nebūs!” toreiz priecājās Valdis Valters vecākais, kurš savulaik tika atzīts par Eiropas labāko basketbolistu. Viņš lika noprast, ka mazdēla nākotne būs saistīta ar basketbolu – tāpat kā abiem dēliem. “Protams, viss atkarīgs no vecākiem un paša puiša – gribēs spēlēt basketbolu vai ne. Taču jau tagad var redzēt, ka šis tas no basketbolista gēniem puikam iedzimts – viņam ir lielas plaukstas un pēdas. Iespējams, arī viņš būs basketbolists. Tāpēc, zinot, ka pasaulē bukmeikeri pēc slaveno tenisistu Štefijas Grāfas un Andrē Agasi laulībām izsludināja derības, vai viņu bērns 16 gadu vecumā uzvarēs Vimbldonas tenisa turnīrā junioriem, varbūt mūsu bukmeikeriem vajadzētu uzlikt likmi, vai Valdis Valters jaunākais kļūs par Eiropas čempionu basketbolā?” toreiz jokoja Valdis Valters.