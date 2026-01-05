Mikijam Rurkam draud izlikšana no mājokļa - aktieris lūdz ziedojumus
Saskaroties ar izlikšanas paziņojumu no savas īrētās mājas Losandželosā, 73 gadus vecais aktieris Mikijs Rurks ir vērsies pie “GoFundMe”, lai savāktu 59 100 ASV dolāru nesamaksātās īres segšanai.
Ziedošanas kampaņa ar nosaukumu “Atbalsti Mikiju, lai novērstu izlikšanu”, kas tika uzsākta agrā svētdienas rītā ar aktiera “pilnu piekrišanu”, aicina fanus “palīdzēt Mikijam Rurkam palikt savās mājās”.
“Šobrīd Mikijs Rurks saskaras ar ļoti sarežģītu un steidzamu situāciju: viņam draud izlikšana no mājokļa,” teikts “GoFundMe” aprakstā. “Dzīve ne vienmēr rit taisnā līnijā, un, neraugoties uz visu, ko Mikijs devis ar savu darbu un dzīvi, viņš tagad piedzīvo finansiāli grūtu brīdi, kas apdraud viņa mājokli.”
Ziedojumi tiks izmantoti “nekavējamu ar mājokli saistītu izdevumu segšanai un izlikšanas novēršanai”.
“Kampaņas mērķis ir sniegt Mikijam stabilitāti un sirdsmieru šajā saspringtajā laikā, lai viņš varētu palikt savās mājās un iegūt telpu, lai atkal nostātos uz kājām,” skaidrots kampaņas aprakstā. “Ikviens ziedojums, neatkarīgi no tā apmēra, var radīt reālas pārmaiņas.”“GoFundMe” kampaņu organizē Lija-Džoela Džounsa — Rurka draudzene un viņa menedžmenta komandas locekle. “Mikijs šobrīd pārdzīvo ļoti grūtu laiku, un ir neticami aizkustinoši redzēt, cik daudz cilvēku par viņu rūpējas un vēlas palīdzēt,” sacīja Džounsa.
Kā ziņo “Los Angeles Times”, Rurks trīs dienu izlikšanas paziņojumu saņēma 18. decembrī. Viņš noslēdza īres līgumu 2025. gada martā par 5200 dolāriem mēnesī, bet vēlāk īres maksa tika paaugstināta līdz 7000 dolāriem mēnesī. Trīs guļamistabu un divu vannasistabu māja ir “gaumīgi atjaunots spāņu stila bungalo”, kas celts 1926. gadā. Tiek uzskatīts, ka 1940. gados tajā divus gadus dzīvojis rakstnieks Reimonds Čendlers.
Mikijs Rurks 20. gadsimta 80. gados kļuva par superzvaigzni kā viens no harismātiskākajiem jaunajiem Holivudas aktieriem, izlaužoties ar lomām tādās nozīmīgās filmās kā “Diner”, “The Pope of Greenwich Village”, un “Angel Heart”. Ar savu raupjo harismu viņš šķita gatavs ilgstošai slavai, tomēr vairākkārt no tās apzināti distancējās.
Vīlies studiju filmu industrijā, Rurks pameta projektus un publiski kritizēja nozari. Līdz 1990. gadu sākumam viņš lielākoties atteicās no aktiermākslas, lai pievērstos profesionālajam boksam — lēmumam, kura rezultātā viņš guva nopietnas sejas traumas un vēlāk pārcieta apjomīgas rekonstruktīvās operācijas.
Viņa kino karjera ievirzījās mazbudžeta un tieši video tirgum paredzētu filmu virzienā, taču Rurks nekad pilnībā nepazuda. Rurka atgriešanās kulminācija bija 2008. gadā ar Darena Aronofska filmu “The Wrestler”, kurā viņš atveidoja norietā esošu profesionālu cīkstoni, kurš cenšas saglabāt cieņu. Šis sniegums viņam nodrošināja “Zelta globusu” un “Oskara” nomināciju, ļaujot viņa vētraino dzīvesstāstu uztvert kā sava veida “metodes biogrāfiju”.
Kopš tā laika Rurks ir strādājis regulāri, bieži piedaloties žanra filmās ar plašu aktieru ansambli.