Titulētais biatlonists Bē par smieklīgu transfēru atgriežas futbolā un jau pirmajā spēlē gūst vārtus
Bijušais norvēģu biatlonists Juhanness Tīngnēss Bē pēc karjeras beigām ziemas sporta veidā atkal pievērsies futbolam, kurā trenējies pirms biatlona. Viņš par ļoti minimālu transfēru pārgājis uz Norvēģijas pēc spēka sestās līgas klubu, kuram debijā ar vārtiem palīdzēja izraut neizšķirtu.
2024./2025. gada biatlona sezonā no šī ziemas sporta atvadījās leģendārais biatlonists Juhanness Tīngnēss Bē. Lēmumā tika skaidrots, ka potenciālā sagatavošanās 2026. gada olimpiskajām spēlēm paņemtu daudz spēku gan no viņa, gan ģimenes. Vēlāk līdzīgu izšķiršanos ar tādu pašu motivāciju veica viņa brālis Tarjei.
Savas karjeras laikā viņš izcīnīja astoņas olimpiskās medaļas, tostarp piecas zelta. Pasaules čempionātos Bē tika pie 43 godalgām (23 zelta, 14 sudraba un sešām bronzām), savukārt Pasaules kausa visu distanču kopvērtējumā viņš par uzvarētāju kļuva veselas piecas reizes.
Izrādās, pēc biatlona karjeras beigām Bē atradis jaunu sporta veidu. 32 gadus vecais norvēģis nu sevi apliecinās Norvēģijas pēc spēka sestās līgas klubā "Vinger". Iepriekš viņš amatieru līmenī vēl pirms biatlona karjeras bija spēlējis komandā "Stryn". Par komandas maiņu Bē paziņoja sociālajā tīklā "Instagram", jokojot, ka par šo pāreju samaksāta smieklīga transfēra maksa. "Jauns klubs, pirmā spēle jau rītdien (ieraksts veikts 6. augustā - aut.). Transfēra maksa tikai 80 eiro," viņš rakstīja.
80 eiro gan samaksāti tikai tamdēļ, jo tā ir summa, kas nepieciešama, lai varētu spēlētāju reģistrēt Norvēģijas Futbola federācijā. Komandas pieteikumā norādīts, ka Bē spēlēs pussarga pozīcijā. Jau savā pirmajā spēlē kluba rindās viņš izcēlās ar vārtu guvumu, palīdzot atspēlēties pret "Kjellmyra" vienību.
"Vinger" jau līdz mača 19. minūtei nonāca iedzinējos ar 0:2, taču otrajā puslaikā šo deficītu tā atspēlēja. Bē spēli sāka uz rezervistu soliņa, taču veiksmīgi iesaistījās mačā. Savas komandas pirmos vārtus spēlē viņš iesita 70. minūtē.
No astoņām līdzšinējām spēlēm "Vinger" uzvarējusi četrās, trijās zaudēts, bet neizšķirts pret "Kjellmyra" bija tās pirmā spēle bez uzvarētāja noskaidrošanas. Sestās līgas sezonā komandai palikušas vēl septiņas spēles, pēdējai tiekot paredzētai 25. septembrī.