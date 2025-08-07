Latvijas basketbola valstsvienības spēlētājs Kristaps Porziņģis.
Kristaps Porziņģis pievērsies jaunam projektam Liepājā
Pēc basketbolistam Kristapam Porziņģim piederošā uzņēmuma SIA "JMK VC" pasūtījuma Liepājā pārbūvēta noliktavas ēka, ko drīzumā plānots nodot ekspluatācijā, vēsta portāls "Liepajniekiem.lv".
Divstāvu noliktava atjaunota, projektā pārplānotas iekštelpas, nosakot trīs telpu grupu lietošanas veidus: noliktavas telpas, sporta telpas un koplietošanas telpas, pavēstīja Liepājas būvvaldes pārstāve Dace Freidenfelde, norādot, ka objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā.
Kas īsti šajā ēkā taps, "JMK VC" valdes loceklis Mārtiņš Porziņģis pagaidām atturējās komentēt. Portāla "Liepajniekiem.lv" rīcībā ir neoficiāla informācija, ka noliktavas ēka iecerēta kā mājvieta cīņas sportam, kas Kristapam Porziņģim esot tuvs, proti, intervijās basketbolists ne reizi vien atklājis, ka viņam patīk bokss un MMA (jauktās cīņas mākslas).