Balinskis svin kausu, Rebekas Ibrahimas paziņojums un hokejistu kāzas. Aizejošā nedēļa sportā

Uvis Balinskis kļuvis par pirmo hokejistu no Latvijas, kas ir divkārtējais Stenlija kausa uzvarētājs. Floridas "Panthers" uzreiz pēc titula iegūšanas kārtīgi to arī atzīmē, savukārt Artūrs Šilovs ved savu klubu pretī Kaldera kausa izcīnīšanai. Latvijas hokeja izlase paziņoja par pirmajiem sešiem izlases spēlētājiem olimpiskajās spēlēs un uzzināja grupu spēļu kalendāru. Vairāki no izlases hokejistiem jauno olimpisko sezonu sagaidīs precētu vīru statusā. Ar paziņojumu sociālajos tīklos pret Latvijas svarcelšanas seju, Viktoru Šcerbatihu, klajā nākusi Rebeka Ibrahima, kas nesen atgriezusies sportā. NBA apcirkņos turpinās viedokļu izteikšana par Kristapa Porziņģa nākotni NBA, latvietim bijusi iespēja satikties ar F1 zvaigznēm un peripētijas turpinās Jāņa Timmas lietā.