Bijušais "Celtics" basketbolists skarbi kritizē Kristapu Porziņģi, aicinot tikai viņu šovasar aizmainīt

"Viņš neiemieso to, kas "Celtics" nepieciešams no šīs pozīcijas spēlētāja. Zinu, ka viņam bijuši savainojumi, taču pavisam noteikti ir jāmēģina viņš aizmainīt. Es gan nedomāju, ka pret viņu ko vērtīgu šobrīd var iegūt. Šobrīd Kristaps vairāk ir kā spēlētājs, no kura, atbrīvojoties, var tikt vaļā no naudas līdzekļiem algas griestos, lai piesaistītu citus spēlētājus," turpināja Moriss, kurš 13 sezonu laikā NBA spēlējis Hjūstonas "Rockets", Fīniksas "Suns", Detroitas "Pistons", Bostonas "Celtics", Ņujorkas "Knicks", Losandželosas "Clippers", Filadelfijas "76ers" un Klīvlendas "Cavaliers".