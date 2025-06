Norvēģijas tiesā attaisno olimpiskā čempiona tēvu apsūdzībās par dēla izmantošanu

Jau iepriekš ziņots, ka Norvēģijas skriešanas zvaigzne Jākobs Ingebritsens bija vērsies tiesā pret paša tēvu un bijušo treneri Gjertu. 2023. oktobrī sporta pasauli pāršalca vieglatlētu un brāļu - Jākoba, Henrika un Filipa Ingebritsenu - atzīšanās, ka viņi ilgstoši cietuši no no vardarbīgā tēva rokas. Pēc publiskā paziņojuma nekavējoties tika uzsākta izmeklēšana, bet pierādījuma trūkuma un noilguma dēļ daļa no apsūdzībām šobrīd ir atceltas. Tomēr prokuratūra vēl aizvien saglabājusi vairākas apsūdzības, kas skar 24 gadus veco Jākobu un viņa 2006. gadā dzimušo māsu Ingrīdu.