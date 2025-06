Sāks pret vienu no galvenajām favorītēm. Zināms Latvijas hokeja izlases spēļu grafiks olimpiskajās spēlēs

Latvijas hokeja izlase atradīsies C grupā ar pasaules čempioni ASV, kā arī Vācijas un Dānijas izlasēm, ar kurām iepriekš bijuši dažādi rezultāti. Starptautiskā Hokeja federācija pavēstījusi grupu spēļu kalendāru. Tas paredz, ka 12. februārī plkst. 22:20 pēc Latvijas laika Harija Vītoliņa trenētā komanda uzsāks turnīru pret pasaules čempioni un vienu no turnīra favorītēm ASV. 14. februārī 13:20 pēc Latvijas laika hokejistiem paredzēts mačs pret Vāciju, kuras rindās varētu spēlēt viens no NHL rezultatīvākajiem hokejistiem, Leons Draizaitls, bet apakšgrupu turnīrs tiks noslēgts 15. februārī 20:10 pēc Latvijas laika ar spēli pret Dāniju. Tieši dāņiem 2022. gada olimpiskajās spēlēs Latvija zaudēja "play-off" kārtā par tikšanu ceturtdaļfinālā.