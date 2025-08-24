Spītējot sliktajam laikam, sliņķi dodas pārgājienā Jūrmalā; 24.08.2025.
Trakā pasaule
Šodien 19:19
Kamēr citi skrien, īsti sliņķi halātā, čībās un ar kafijas krūzi rokā dodas pārgājienā Jūrmalā. FOTO
Spītējot sliktajam laikam, svētdien Jūrmalā noticis neparasts pasākums — sliņķu pārgājiens, laiska dzīvesveida piekritējiem halātā un ar kafijas krūzi rokās mērojot 8 kilometrus.
Dalībnieki sapulcējās Dubultos, un tad devās apļveida maršrutā, ik pēc 3 kilometriem atpūšoties.
Pasākuma organizētāji aicināja interesentus ierasties pidžamā vai halātā, bet ja viņiem nebūtu piemērotu apavu, solīja sagādāt "stilīgās baltās viesnīcas čībiņas". Obligāts nosacījums — jāpaņem mīļākā kafijas krūze, jo "šis pārgājiens ir vienīgais, kur kafiju dzer EJOT, nevis sēžot". Dalības maksa bija 12 eiro ziedojums, taču tiem, kuri atvestu līdzi vēl trīs sliņķus, solīja bezmaksas dalību.
Kaut gan laikapstākļi īpaši nelutināja, un mēdza uzgāzt lietutiņš, īstus sliņķus nekas nevarēja atturēt.