"Nevar būt labākas sajūtas!" Elvis Merzļikins pauž sajūsmu par iespējamo spēlēšanu olimpiskajās spēlēs

"Viens no bērnības sapņiem piepildīts," sociālajā tīklā "Instagram" pēc izraudzīšanās sastāvā rakstīja Merzļikins. "Nevar būt labākas sajūtas par to, kā spēles ziemas olimpiskās spēles ar cilvēkiem, kuriem esi izaudzis visu bērnību, kur bija lielie sapņu runas ģērbtuvēs. Nedomāju, ka ir labākas sajūtas par to, kā uzvilkt izlases kreklu tādā pasākumā."