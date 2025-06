Rodions Kurucs skaidro, kurš notikums ietekmēja viņa veiksmīgi sākušos karjeru NBA

Intervijā "Sporta Avīzei" Rodions stāsta, ka spoži sākto karjeru NBA ietekmēja incidents, kur viņu tā brīža partnere apsūdzēja par fizisku uzbrukumu. "Spēlēju daudz un ar lielu pārliecību, komanda (Bruklinas "Nets" – aut.), no kuras tolaik neviens neko daudz negaidīja, spēlēja ļoti labi, taču tad notika viena situācija, un viss strauji aizgāja uz leju. Vienā īsā brīdī viss vienkārši sabruka. Tas mani pamatīgi izsita no sliedēm. Tas bija ļoti smags mentālais pārbaudījums. Bet basketbola laukumā tādas lietas tevi nedrīkst ietekmēt. Lai ko runātu ārpus laukuma, lai kādas nepatikšanas norisinātos, tam jāpaliek ārpus laukuma, citādi nekas nesanāks. Mani tolaik tas ietekmēja ļoti spēcīgi, un to juta arī visi apkārtējie."