Gājis bojā smagā metāla grupas "Mastodon" dibinātājs Brents Haindss
51 gada vecumā gājis bojā “Grammy” balvu ieguvušās amerikāņu smagā metāla grupas “Mastodon’ dibinātājs un ģitārists Brents Haindss, kurš šī gada sākumā bija spiests pamest grupu.
Haindss zaudēja dzīvību trešdienas vakarā, kad ASV Džordžijas štata Atlantā viņa motocikls “Harley-Davidson” ietriecās automašīnā, kas krustojumā nebija devusi ceļu. No gūtajām traumām mūziķis nomira negadījuma vietā.
Haindss 2000. gadā izveidoja grupu “Mastodon” kopā ar basģitāristu Troju Sandersu, ģitāristu Bilu Keliheru un bundzinieku Brannu Deiloru. Pastāvēšanas laikā grupa saņēma sešas “Grammy” nominācijas, līdz 2018. gadā ar dziesmu “Sultan’s Curse” ieguva kāroto balvu par labāko metāla priekšnesumu. Viņu spēcīgais skanējums apvienoja progresīvo roku, alternatīvo roku un grandžu, piemēram, tādos albumos kā “Remission”, “Leviathan” un “Emperor of Sand”, piesaistot plašu metāla fanu loku un gūstot kritiķu atzinību.
Interesanti, ka Haindss ar grupas biedriem parādījās arī kulta seriāla “Troņu spēle” piektās sezonas astotajā sērijā, kur rokeri atveidojot aiz milzīgās ledus sienas dzīvojošos “mežoņus”.
Today in Rock History— Rock History Live! (@KTrain939913) May 30, 2024
May 31, 2015
Members of Mastodon appear in an episode of the cable TV series “Game Of Thrones,” playing a group of wildings who are brutally murdered before getting resurrected by White Walkers. pic.twitter.com/GFa51HoXFF
Šā gada sākumā grupa paziņoja, ka vienojušies ar Haindsu par sadarbības izbeigšanu, kaut gan šomēnes Haindss apgalvoja, ka viņu vienkārši patrieca. “Mastodon” jūlijā bez Haindsa uzstājās roka leģendas Ozija Osborna atvadu koncertā Birmingemā, kad viņš pirmo reizi kopš 2005. gada atkalapvienojās ar saviem “Black Sabbath” biedriem Toniju Aiomi, Gīzeru Batleru un Bilu Vordu. Leģendārais rokeris nomira 17 dienas vēlāk 76 gadu vecumā.