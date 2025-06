Latvietis satiek F1 zvaigznes - Arnis Ozols VIP statusā pasaulē prestižākajās autosacīkstēs

Arnis Ozols ir digitālās reklāmas jomas uzņēmuma "Aleph" reģionālais Ziemeļeiropas direktors. “"Aleph" šogad atzīmē 20 gadu jubileju, un tam par godu izlēmām darīt kaut ko īpašu – pieņēmām lēmumu atbalstīt F1 komandu. Atbalsta ietvaros visā pasaulē mums ir iespēja uz kādu no F1 posmiem aizvest mūsu sadarbības partnerus īstā VIP statusā ar piekļuvi komandu garāžām,” žurnālam "Kas Jauns" skaidro Ozols, kas nesen atgriezies no F1 sacensībām Imolas trasē Itālijā: “Tur no Latvijas bez manis vēl bija mans kolēģis Pēteris Krastiņš, liels F1 fans un "TikTok" biznesa vadītājs Eiropā, kā arī mūsu partneru pārstāvis Dāvis Siksnāns – "Printful" izveidotājs, tagad "Mappon" vadītājs Latvijā.”