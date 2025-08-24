“Prāta Vētra” “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē
Sestdien, 23. augustā Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē notika grupas “Prāta Vētra” “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncerts.
Mūzika
Šodien 08:24
FOTO: atrodi sevi! "Prāta Vētra" pieskandina Mežaparku, noslēdzot "Pirmās dienas tūri"
Sestdien, 23. augustā Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē notika grupas “Prāta Vētra” “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncerts.
Koncertu Mežaparka Lielajā estrādē izbaudīja gandrīz 50 tūkstoši rīdzinieku un pilsētas viesu.
Jau ziņots, ka 26. jūlijā grupa "Prāta vētra" Jelgavā ar iespaidīgu šovu uzsāka savu “Pirmās dienas tūri”. Atklāšanas koncertā pulcējās tūkstošiem jelgavnieku un pilsētas viesu.
Šovasar "Prāta Vētra" devās "Pirmās dienas tūrē", uzstājoties piecās Latvijas pilsētās - Jelgavā, Valmierā (2. augustā), Ventspilī (9. augustā), Daugavpilī ( 16. augustā) un Rīgā (23. augustā). "Prāta Vētra" turneja jau tradicionāli iesākās grupas dzimtajā pilsētā Jelgavā.