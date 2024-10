Aiziet Latvijas hokeja leģenda, krievu cīkstoņa vājprāts boksa ringā un jaunumi skandalozās alžīriešu bokseres dzīvē. Pēdējās dienas sportā

Šī nedēļa daudzu atmiņās paliks ar vairākām sēru vēstīm. Mūžībā devies viens no nozīmīgākajiem vīriem Latvijas jauno laiku hokejā Haralds Vasiļjevs - viņa ieguldījumu laikam iepriekš ne līdz galam bijām novērtējuši. Par nāves tuvumu un smagiem laikiem ģimenē atklājis viens no visu laiku izcilākajiem britu olimpiešiem sers Kriss Hojs. Krievu MMA cīkstonis savā pirmajā boksa cīņa "izslēdz" pretinieku ar spērienu pa galvu. Viena no apspriestākajām Parīzes olimpisko spēļu dalībniecēm Imane Helifa ir tuvu savam nākamajam solim karjerā, bet mediju virsrakstos tikušas ne tajā glaimojošākajā ziņā divas no Baltijas izcilākajām sportistēm - lietuviete Rūta Meilutīte un igauniete Kellija Sildaru, bet Kristaps Porziņģis ticis fantastiska čempionu gredzeni - ar ko tas tik īpašs un ģeniāls?