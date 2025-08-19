Vīrietis izraisa avāriju un aizbēg no notikuma vietas, atstājot bērnus automašīnā
Policija uzsāk izmeklēšanu pēc avārijas Gaidās, kurā bija iesaistīts "Porsche" markas auto. Transportlīdzeklis ietriecās priekšā braucoša transporta piekabē, kurā atradās motorlaiva, informē Ropažu novada pašvaldības policija.
Avārijas liecinieks norāda, ka piekabes īpašnieks, apstājoties pie krustojuma, sajutis spēcīgu triecienu aizmugurē. Pēc dažām sekundēm viņam pienācis vīrietis, kurš apjautājies par veselību un lūdzis neizsaukt policiju. Redzot pašvaldības policijas tuvošanos, vīrietis devies bēgšanā mežā.
Pie avarējušā transportlīdzekļa atrasti divi pusaudži, kuri paskaidrojuši, ka auto vadījis viņu tēvs. Notikuma vietā tika izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kur mediķi, apskatot pusaudžus, nekonstatēja nepieciešamību pēc hospitalizācijas.
Pārbaudot "Porsche" reģistrācijas numurzīmes, tika konstatēta nesakritība ar VIN numuru. Policija turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kādi ir vīrieša motīvi un viņa atrašanās vieta pēc bēgšanas.
Policija aicina jebkuru, kam ir papildu informācija, sazināties ar iestādēm.