Kremļa diktators Putins piedāvājis Zelenski uzņemt Maskavā. Ukrainas prezidents jau atbildējis
Krievijas diktators Vladimirs Putins ierosinājis tikšanos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski rīkot Maskavā, pavēstīja trīs avoti, kas ir informēti par ASV prezidenta Donalda Trampa un Putina telefonsarunas gaitu. Trampa un Putina telefonsaruna notika laikā, kad Vašingtonā noritēja ASV prezidenta tikšanās ar Zelenski un Eiropas līderiem.
Pirmdien runājot ar Trampu, "Putins pieminēja Maskavu", ziņu aģentūrai AFP sacīja viens avots, piebilstot, ka Zelenskis atbildē esot teicis "nē". Sarunām tuvs diplomātiskais avots sacīja, ka Eiropas līderi Trampam teikuši, ka Putina priekšlikums "nešķiet laba ideja".
Pēc pirmdien Baltajā namā notikušā samita Tramps paziņoja, ka nākamais solis, lai izbeigtu karu, būs Putina un Zelenska tikšanās. Ukrainas līderis pēdējās nedēļās vairākkārt paudis, ka ir gatavs sēsties pie sarunu galda ar Putinu, lai izbeigtu karu.
Putins pirmdien telefonsarunas laikā Trampam sacīja, ka ir atvērts "idejai" par tiešām sarunām ar Ukrainu, Krievijas oficiālie mediji citē Putina palīga Jurija Ušakova teikto. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs otrdien sacīja, ka jebkura Krievijas un Ukrainas prezidentu tikšanās būtu ļoti rūpīgi jāsagatavo.
Zelenska un Putina sarunas, par kuru sagatavošanu paziņojis Baltais nams, varētu notikt Ungārijā, ziņu aģentūrai "Reuters" pavēstīja augsta ranga avots ASV prezidenta administrācijā. Savukārt Francijas prezidents Emanuels Makrons intervijā raidsabiedrībai LCI pauda viedokli, ka Ženēva Šveicē varētu būt piemērota vieta šādu sarunu norisei.
Pirmdien pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu un Eiropas sabiedrotajiem Tramps paziņoja, ka tiek gatavota Zelenska un Putina tikšanās. Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, kurš piedalījās sarunās Baltajā namā, sacīja, ka Zelenska un Putina tikšanos plānots sarīkot tuvāko divu nedēļu laikā.
Interesanti, ka pēc Zelenska ievēlēšanas Ukrainas prezidenta amatā 2019. gadā Putins ne vien viņu neapsveica, bet ilgi vispār publiski neminēja viņu vārdā un analoģiski ķēmojās arī Putina sulaiņi augstos amatos. Vēl vairāk, uzreiz pēc Zelenska ievēlēšanas Putins sāka pastiprināti izdalīt Krievijas pilsoņu pases tobrīd separātiskajās Donbasa "tautas republikās". Savukārt 2024. gadā Putins, kurš pats palikšanu Kremlī garantējis ar dažādām juridiskām mahinācijām ar konstitūciju, sāka stāstīt par Zelenska neleģimitāti, jo Ukrainā, lūk, neesot rīkotas prezidenta vēlēšanas. To, ka Ukrainas konstitūcija tiešā tekstā aizliedz tādas rīkot kara stāvokļa laikā un tas ieviests tieši Krievijas invāzijas dēļ, ne "jurists" Putins, ne citi Krievijas "juristi" izliekas nepamanām.