Lietuvā pie slimnīcas durvīm atstāj zīdainīti; mediķus mulsina viena klāt noliktā detaļa
Lietuvā vēlā pirmdienas vakarā pie Kaišiadoru slimnīcas durvīm atrasts jaundzimušais.
Kā vēsta Lrytas, meitenīte svēra 3 kilogramus 100 gramus. Bērns bija ietīts sieviešu džemperī, klāt noliktas bija arī segas un sieviešu lakats. Mediķus pārsteidza dīvaina detaļa – blakus bērnam bija atstāti arī egļu zari. Kā raksta ELTA, tiek pieņemts, ka tas bijis kā laimes vēlējums mazajai meitenei.
Versiju, ka egļu zari varētu būt laimes vēlējums, izteica Kaišiadoru slimnīcas direktors Lins Vitkus. Portālam 15min viņš sacīja, ka vietējie, vecāka gadagājuma cilvēki esot komentējuši, ka saskaņā ar tautas tradīcijām egļu zari tiek izmantoti ne tikai bēru laikā, bet arī kā veiksmes un laba vēlējums. "Mums tuvumā ir priežu mežs, tur ir arī eglītes, tāpēc daži zari, iespējams, tika noplūkti," skaidroja Vitkus.
Tikmēr etnoloģe Saule Matulevičiene pauda, ka nekas no baltu tradīcijām, kas saistītas ar egļu zariem un bērniem, nav viņai zināms. "Nekad neesmu dzirdējusi par egļu zariem un to saistību ar bērnu dzimšanas svētkiem," sacīja pētniece. Viņa norādīja, ka eglēm tradicionāli ir bijusi ļoti svarīga loma baltu kultūrā, īpaši bēru un mūžības simbolikā, un tāpēc ir dīvaini, ka šie zari tika atstāti pie jaundzimušās meitenes.
Šobrīd meitenīte atrodas Kauņas klīnikā. Kad viņu varēs izrakstīt, viņai tiks atrasti aizbildņi.