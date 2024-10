Latvijas futbola visu laiku apmeklētākajā spēlē RFS pabiedē vareno Frankfurtes "Eintracht"

Otrā puslaika trešajā minūtē mājinieki ieraidīja bumbu vārtos, taču tika konstatēta aizmugure. Mājinieki uzbruka vairāk un bīstamāk, taču iespējas bija arī rīdziniekiem, un vienā no tām Roberts Savaļnieks tika pie netraucēta sitiena no tuvas distances, tiesa, Kevins Traps bija uzdevumu augstumos. Tuvojoties otrā puslaika vidum, Laša Odišarija pārkāpa noteikumus pret Omaru Marmušu, kurš pēc klupināšanas krita soda laukumā. Pēc VAR iesaistes tika konstatēts, ka pārkāpuma epizode bija pirms soda laukuma, tādējādi pretiniekiem varēja izpildīt brīvsitienu. Tā izspēle nebija sekmīga. 15 minūtes pirms pamatlaika beigām pēc RFS stūra sitiena Traps aizsita bumbu tālāk prom no vārtiem, liedzot viesiem apdraudēt vārtus. Mirkli vēlāk otrā laukuma galā sekmīgi izgājienā nospēlēja Ondoā. Tomēr 79. minūtē pēc Marmuša piespēles Larsons ātrumā apsteidza Žigu Lipuščeku un raidīja bumbu vārtos. Nākamajā minūtē Marhijevs teicamā epizodē trāpīja ar bumbu pa vārtu pārliktni. Kompensācijas laikā ar sitienu no distances vārtus centās apdraudēt Mārtiņš Ķigurs, taču bumbu lidoja garām vārtiem. Citā epizodē brīvs sitiens soda laukumā bija Lipuščekam, taču viņa sitienu bloķēja pretinieki.