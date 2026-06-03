Vai man 50+ gados der pilates? Skaidro mentore Linna Ostrovska
Mūsdienās 50+ nav vecums, kad sēdēt uz mūrīša un adīt zeķes, bet gan mūža posms, kad joprojām gribas būt vingrai, veselai un skaistai. Iespējams, ka palīdzēt var pilates; dāmas ārzemēs ar tām nodarbojoties pat 90 gadu vecumā.
Stāsta kvalificēta pilašu un jogas pasniedzēja, starptautiska līmeņa mentore, Latvijas Pilates asociācijas un PiYo Studio vadītāja Linna Ostrovska.
Pilates ir viena no unikālākajām vingrošanas sistēmām, kāda vispār ir izgudrota. Tā pilnībā atšķiras no visiem fitnesa vai trenažieru zāles vingrošanas veidiem, jogas, veselības vingrošanas, ārstnieciskās vingrošanas jeb fizioterapijas.
Kāds no tām labums?
Izpildot šos vingrinājumus, koncentrējies uz veicamo uzdevumu un pilnībā kontrolē savu ķermeni. Pilašu laikā ķermenis tiek centrēts uz centra asi – tas palīdz strādāt sabalansēti –, savukārt plūstošas kustības mazina traumu risku. Ikviens vingrojums tiek izpildīts ar noteiktu mērķi un saskaņojot to ar elpošanu. Ņem vērā, ka lateriālā jeb krūšu elpošana palīdz aktivizēt dziļo muskulatūru, tomēr nevar atdalīt tikai dziļo muskulatūru no ārējiem muskuļu slāņiem, tāpēc pilates trenē visu ķermeni kopumā. Ja vingrojumus izvēlas atbilstoši cilvēka anamnēzei, ar pilatēm var pat koriģēt stāju.
Ļoti būtiski, ka ar šiem vingrinājumiem var veidot stingru, tonizētu, slaidu augumu. Vislabāko efektu var sasniegt, ja vingrojumus veic uz pilašu reformariem ar pretestību vai citiem rīkiem.
Ko iegūst sievietes, kurām ir 50+?
* Pēc 50 gadu vecuma ķermenis bieži vien kļūst vājāks, mazāk izturīgs. Ja darbs ir sēdošs, samazinās starpskriemeļu disku augstums, kas var izraisīt stājas problēmas. Šajā vecumā mainās arī locītavu elastība un amplitūda. No šīm problēmām var atbrīvoties vai tās pat nepiedzīvot, ja regulāri nodarbojas ar pilatēm, turklāt tās palīdz mazināt arī muguras sāpes.
* Vingrojumi ar pretestību, kas tiek izmantoti pilatēs, palīdz saglabāt un uzlabot kaulu blīvumu, tā samazinot osteoporozes risku.
* Pilates, precīzi saskaņojot pareizu elpošanu ar vingrojumiem, palīdz mazināt stresa hormonus, un tas labvēlīgi iedarbojas uz dāmām, kurām sākusies premenopauze vai jau iestājusies menopauze un mainās hormonālais līmenis.
Vai jākonsultējas ar ārstu, pirms sākt nodarboties ar pilatēm?
Lai pārliecinātos, ka vari droši nodarboties ar pilatēm, vēlams konsultēties ar ārstu, īpaši, ja kaut kur ilgstoši sāp, ja ir operēts menisks, ir izmaiņas mugurkaulā vai kādas citas problēmas ar veselību. Vingrot var un vajag vienmēr, tikai jāzina sava diagnoze, lai var individuāli izveidot treniņu programmu.
Iedvesmojoši
Pilašu vingrošanas sistēmas izgudrotāja Džozefa Pilates skolnieces no ASV Mērija Bovena (94 gadi) un Lolita Sanmigela (91 gads) joprojām uztur sevi labā formā, regulāri vingrojot.