Visa viņa dzīve ir joga! Sandis Inzelbergs to dara septiņas dienas nedēļā, deviņas stundas dienā jau 14 gadu garumā

Sandis saka – viņš ir ceļā uz to, lai īstenotu pētījumu, ka cilvēks vislēnāk noveco, ja ēd vienu reizi trīs dienās. Pašlaik viņš pārtiku uzņem divās dienās reizi. “Kad vēl nenodarbojos ar jogu, riju kā cūka. Tiesa gan, nepieņēmos svarā. Es biju visēdājs, ēdu jebkurā laikā. Nevarēju iztēloties, ka varētu ēst mazāk kā četras reizes dienā. Taču, tā kā ar jogu nodarbojos visu dienu, man nemaz nav laika ēst. Tādēļ sāku trenēt gribasspēku un atturēties no ēdiena. Paēdu tikai dienas beigās, kad visu biju izdarījis. Jā, sākumā bija grūti, bet ar laiku palika vieglāk,” saka jogists. “Pirms pusgada sāku maltīti ieturēt tikai reizi divās dienās. Jogā ir tāds teiciens, ka cilvēks, kas spēj kontrolēt savu mēli, dzīvē var sasniegt jebko! Jā, tik tiešām ēšanas bauda balstās uz izdzīvošanas instinkta – pierīties un rīt. Ja tu ļaujies šai baudai, tad ikdienā no visa pārējā izjūti mazāku prieku. Savukārt atturībnieki, kas ēd reti, gūst krietni vairāk pozitīvo emociju un prieka. Ja atturies no ēšanas vai lielajām baudām, tad pēkšņi tavā dzīvē visi sīkumi sagādā prieku. Piemēram, saruna ir tik interesanta, pastaiga tik patīkama, mājas kārtošana priekpilna,” stāsta Sandis.