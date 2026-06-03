Demija Mūra piedzīvo sāpīgu zaudējumu - mūžībā devies viņas tuvākais kompanjons
Holivudas aktrise Demija Mūra šobrīd pārdzīvo ļoti grūtu dzīves posmu, viņu piemeklējis sāpīgs zaudējums.
Tiek ziņots, ka filmas “Substance” (“The Substance”) zvaigzne zaudējusi savu mīļoto čivavas suņu meiteni Pilafu, kas bija kļuvusi par neatņemamu aktrises ikdienas kompanjonu. Izdevums “The Daily Mail” vēsta, ka mazā čivava mirusi piecu gadu vecumā.
Zīmīgi, ka pēdējo reizi sociālo tīklu zvaigznīte Pilafa Demijas Mūras “Instagram” kontā bija redzama 14. martā, kad kinozvaigzne dalījās ar savām un mīluļa fotogrāfijām no filmas “I Love Boosters” pirmizrādes vakara.
Pagaidām gan oficiāls apstiprinājums par Pilafas nāvi nav sniegts. Pilafa, kas piedzimstot svēra vien nepilnus 700 gramus, bija Demijas Mūras neatņemama ikdienas pavadone. Mazā čivava aktrisi pavadīja teju visur – arī lidojumos, kur pildīja emocionālā atbalsta suņa lomu, un bieži bija līdzās saimniecei gan filmu pirmizrādēs, gan modes pasākumos un pat bija pozējis uz žurnāla "Vogue" vāka.
Mazā čivava bija iemantojusi plašu atpazīstamību sociālajos tīklos sava īpašā izskata dēļ – viņas mēle vienmēr bija nedaudz izkārta. Demija Mūra savulaik skaidroja, ka tas saistīts ar vairāku zobu zaudēšanu un nespēju noturēt mēli mutē.
Demija Mūra un viņas klēpja sunītis Pilafs
63 gadus vecā aktrise, kurai kopā ar Brūsu Villisu ir trīs meitas – Rūmera (37), Skauta (35) un Talula (32) –, kādā no agrākām intervijām atzinusi, ka bez savas slavenās čivavas rokās jūtas gluži vai “kaila”.