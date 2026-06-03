Lamā Rietumus, bet bērnus skolo kā eiropiešus: Putina ārlaulības dēlus par milzu naudu audzina ārzemnieki
Kamēr Krievijas diktators Vladimirs Putins cīnās ar "kolektīvajiem Rietumiem" un turpina asiņaino karu Ukrainā, kas laupījis jau simtiem tūkstošu dzīvību, viņa paša atvases jau no agras bērnības skolo tieši Rietumu pedagogi. Šiem speciālistiem ir dots stingrs uzdevums iemācīt zēniem svešvalodas tik nevainojami, lai viņi spētu sazināties kā "izglītoti eiropieši".
"Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" pētnieciskās žurnālistikas projekts "Sistēma" ieguvis piekļuvi ekskluzīviem dokumentiem un e-pastu sarakstēm, kas atklāj, kā tiek algoti ārvalstu speciālisti Putina un viņa partneres, bijušās olimpiskās čempiones Alīnas Kabajevas, dēlu audzināšanai.
Lai gan Putins un Kabajeva par savām attiecībām publiski nerunā, zināms, ka abiem ir divi dēli – 2015. gadā dzimušais Ivans un 2019. gadā dzimušais Vladimirs.
Pēdējo astoņu gadu laikā ģimenē strādājuši vismaz 20 ārvalstu guvernanti, tostarp no NATO dalībvalstīm – valstīm, ar kurām, kā apgalvo pats Putins, Krievija patlaban "karo". Šo privātskolotāju algošanai ģimene ik gadu tērē simtiem tūkstošu eiro.
"Iespējams, Vaņam iepatiksies makšķerēšana"
34 gadus vecā austriete Emma D. savam jaunajam darbam Krievijā gatavojās ārkārtīgi rūpīgi. Viņa izveidoja vācu valodas darbības vārdu kartītes un sarūpēja bilžu grāmatas savam nākamajam audzēknim – četrgadīgajam Vaņam. Izlasījusi, ka krievietes ģērbjas elegantāk par eiropietēm, Emma ceļasomā lika izsmalcinātāku apģērbu, neaizmirstot arī cīņas mākslas tērpu, jo cerēja brīvajā laikā apmeklēt vietējos sporta klubus.
Viņa darba devējiem pat iesniedza detalizētu plānu, kā zēnam mācīs vācu valodu, piemēram, piedāvājot divreiz nedēļā doties izglītojošās pastaigās pa mežu.
Emma atsaucās uz japāņu praksi šinrin-joku jeb meža peldēm, uzsverot to labvēlīgo ietekmi uz imūnsistēmu un bērna motorikas attīstību. Viņa skaidroja: "Tā būs lieliska vide, kurā dabiski sarunāties vāciski. Iespējams, Vaņam iepatiksies makšķerēšana vai ogu lasīšana."
Taču realitāte izrādījās krietni drūmāka. Ieradusies Krievijā 2019. gada jūlijā, Emma sākotnēji baudīja darba devēja solīto luksusu Maskavas un Sanktpēterburgas pieczvaigžņu viesnīcās.
Tomēr drīz vien viņu negaidīti aizveda uz necilu viesnīcu Novgorodas apgabala Uglovkā – nelielā ciematā, kas atrodas pavisam netālu no vienas no stingrāk apsargātajām Putina rezidencēm Valdajā.
Sākotnējisolītā komforta vietā attopoties pilnīgā izolācijā, Emma neslēpa vilšanos un darba devējiem atklāti rakstīja: "Ja esat noskaņojušies pieczvaigžņu viesnīcai, bet nonākat nekurienes vidū, sajūtas ir briesmīgas. Psiholoģijā to sauc par kontrasta efektu."
Galu galā izrādījās, ka Emma šim amatam nav piemērota, un viņai nācās atgriezties Austrijā. Pieņemot darba piedāvājumu, viņa pat nenojauta, ka potenciālais audzēknis ir Putina dēls, bet nomaļā Uglovka – ceļš uz slepeno prezidenta rezidenci.
Slepenība un ģimenes personāla smalkumi
Informāciju par Emmas piedzīvoto, kā arī desmitiem citu ārvalstu pedagogu darba aizkulisēm projektam "Sistēma" nopludināja kāds anonīms avots, kurš labi zina Krievijas ietekmīgākās ģimenes personāla ikdienu. Drošības apsvērumu dēļ, pamatoti baidoties no Krievijas specdienestu atriebības, viņš lūdza neatklāt savu vārdu un darbavietu. Iegūtie dati aptver laika posmu no 2017. līdz 2026. gadam.
Jāpiebilst, ka dokumentos Putina vārds neparādās vispār – vecāki tiek diskrēti dēvēti vienkārši par "ģimeni" vai "vecākiem".
Liekulīgie standarti
Putina bērnu audzināšanai tika piesaistīti Lielbritānijas, Vācijas, Austrijas, Īrijas, Jaunzēlandes un Dienvidāfrikas pilsoņi. Ārzemniekus sāka algot jau 2017. gadā, kad Ivanam vēl nebija pat divu gadu. Jau trīs gadu vecumā zēna dienas kārtībā bija angļu un vācu valodas, kā arī mūzikas nodarbības.
Skolotājiem bija ne tikai jāmāca valodas, bet arī pedantiski jāseko līdzi bērna ēdienreizēm un dienas režīmam.
Lai gan Putins regulāri velta skarbus vārdus "anglosakšiem" un Rietumu vērtībām, viņa ģimene pieņēma darbā tieši šo valstu pilsoņus, lai bērni perfekti apgūtu rietumvalstu kultūru un valodu. Kā liecina dokumenti, ģimene uzstāja, ka ar bērniem jāsazinās tikai svešvalodā un viņu runai jābūt tikpat raitai un bagātīgai kā "izglītotiem eiropiešiem". Pārsteidzošā kārtā dokumentos nav atrodamas liecības, ka krievu valodas apguvei tiktu pievērsta tikpat liela uzmanība.
Vienlaikus ģimene uzturēja stingru ideoloģisko līniju: skolotājiem darba līgumā bija stingri aizliegts paust savus politiskos vai ideoloģiskos uzskatus, un jebkādas diskusijas par LGBT jautājumiem bija kategoriski aizliegtas.
Dzelžaina veselības kontrole
Darbs ar Putina un Kabajevas bērniem nozīmēja dzīvi izolācijā un nemitīgas veselības pārbaudes. Darbiniekiem regulāri bija jāveic izmeklējumi privātklīnikā "Sogaz", kas ir cieši saistīta ar Putina draugu loku un viņa vecāko meitu Mariju Voroncovu. Turklāt personālam regulāri tika piemērota stingra karantīna – izpētītie darba grafiki atklāj, ka darbinieki uz karantīnu tika sūtīti jau 2018. gadā, tātad ilgi pirms Covid-19 pandēmijas.
Par darbu elitārajā ģimenē ārvalstu guvernantēm maksā dāsni, taču shēma ir smalki izstrādāta, lai apietu nodokļus un nodrošinātu diskrētumu.
Katrs darbinieks paraksta divus līgumus. Pirmais – reālais līgums – tiek slēgts ar "ģimenes pārstāvi" (parasti tā ir Kabajevas māsīca Oļesja Fedina). Tajā detalizēti aprakstīti reālie nosacījumi un noteikta patiesā alga. Summas ir iespaidīgas: piemēram, 2019. gadā par četrgadīgā Vaņas audzināšanu (40 stundas nedēļā) tika maksāti 1400 eiro mēnesī, bet vēlākajos gados figurē summas ap 1750 eiro nedēļā (jeb 60 stundām). Tie ir aptuveni 7300 eiro mēnesī "uz rokas" jeb summa, kas ievērojami pārsniedz vidējos ienākumus jebkurā Eiropas valstī.
Zem pretgaisa aizsardzības vairoga
Karš Ukrainā ir mainījis arī Putina ģimenes ikdienu. Ap Valdaja rezidenci, kur ģimene bieži uzturas, izvietotas vismaz 25 pretgaisa aizsardzības sistēmas", padarot to par vienu no visstingrāk apsargātajiem objektiem Krievijā.
Interesanti, ka pats diktators drošības apsvērumu un dronu uzbrukumu draudu dēļ kopš 2024. gada ir pārtraucis apmeklēt savu iepriekš tik iemīļoto rezidenci Sočos, taču viņa bērnu un viņu pavadošā personāla pārvietošanos tas, šķiet, neietekmē.
Tiek ziņots, ka 2025. gada februārī kāda no ārvalstu guvernantēm kopā ar bērnu reisu veica tieši uz Sočiem. Arī vēl šā gada sākumā – 2026. gada janvārī – Putina ģimenē turpināja strādāt vismaz trīs ārzemnieces: no Bosnijas un Hercegovinas, Vācijas un Dienvidāfrikas, visām trijām par vienu mēnesi saņemot kopā vairāk nekā 41 400 eiro.
Viena no bijušajām ārvalstu guvernantēm žurnālistiem apstiprināja, ka nostrādājusi Krievijā aptuveni trīs mēnešus un viņai dāsni maksāts, taču darba devēju patiesās identitātes tā arī nekad netika atklātas. "Es biju tikai cilvēks, kurš saņem komandas un pavēles," atzina bijusī darbiniece, izceļot visnotaļ nepatīkamo komunikācijas stilu ar ģimenes pārstāvjiem.