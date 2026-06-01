30 dienas bez šampūna... Jaunā skaistuma tendence var izrādīties citāda, nekā cerējāt
Arvien vairāk cilvēku atsakās no šampūna un izmēģina tā saukto “No Poo” metodi (no shampoo – bez šampūna). Tās būtība ir rūpēties par matiem dabiskāk, izvairoties no spēcīgiem tīrīšanas līdzekļiem un ļaujot galvas ādai pašai regulēt taukošanos.
Ideja izklausās pievilcīga: mazāk ķīmisku vielu, mazāk produktu, vairāk dabiskuma. Tomēr eksperti brīdina, ka šī metode nav piemērota visiem, un ikdienā tā var būt sarežģītāka, nekā šķiet sociālajos tīklos, ziņo Focus.de.
Kas ir “No Poo” metode?
“No Poo” nozīmē atteikšanos no tradicionālajiem šampūniem, īpaši tiem, kas satur spēcīgus mazgāšanas līdzekļus – virsmaktīvās vielas, kas noņem taukus un netīrumus,
bet var arī sausināt vai kairināt galvas ādu.
Šampūna vietā tiek izmantoti dabīgi produkti, piemēram:
- rudzu milti,
- ābolu sidra etiķis,
- tikai ūdens vai īpaši maigi produkti.
Mērķis ir ļaut galvas ādai "atpūsties", restartēties un samazināt pārmērīgu tauku veidošanos. Laika gaitā mati it kā var kļūt stiprāki, spīdīgāki un mazāk taukaini.
Tomēr realitāte ne vienmēr ir vienkārša
Pārejas periodā, kas var ilgt no dažām nedēļām līdz pusotram mēnesim, mati bieži vien sāk vēl vairāk taukoties. Tāpēc daudzi cilvēki saskaras ar problēmām: darbs, sports, sapulces vai sabiedriskā dzīve ne vienmēr ļauj staigāt apkārt ar redzami taukainiem matiem.
Turklāt metode nav piemērota katram matu tipam:
- plāni mati ātrāk izskatās sapinkājušies un netīri,
- jutīga galvas āda var reaģēt atšķirīgi,
- dažiem cilvēkiem matu taukošanās nekad pati nenoregulējas.
Kā sagatavoties "No Poo" eksperimentam?
Frizieri iesaka to uztvert kā eksperimentu, nevis stingru noteikumu.
Noderēs šādas lietas:
- skaidri definēts izmēģinājuma periods,
- pārejas plāns,
- aksesuāri (galvas saites, galvassegas, varbūt matu sasiešana zirgastē), kas palīdz noslēpt taukainās saknes.
Svarīga ir arī regulāra matu ķemmēšana - ir vērts sadalīt galvas ādas dabīgās eļļas visā matu garumā, un tās palīdz darboties kā dabīga matu maska. Daži dod priekšroku dabīgu saru matu sukām.
Vēl viens populārs līdzeklis ir tā sauktā skābes skalošanas procedūra:
ūdens un ābolu sidra etiķa maisījums, kas var piešķirt vairāk spīduma.
Riskanta izvēle krāsotiem matiem
Matu eksperti brīdina, ka krāsotiem vai balinātiem matiem “No Poo” bieži vien nav labākais risinājums.
Šādiem matiem parasti nepieciešama papildu kopšana, un, ja pilnībā atsakāties no īpašiem līdzekļiem, tie var:
- kļūt sausi,
- zaudēt spīdumu,
- krāsa var ātrāk izbalēt.
Ja matu krāsā ir ieguldīts daudz laika un naudas, vilšanās var būt liela.
“Low Poo” – kompromiss starp dabiskumu un komfortu
Tiem, kas vēlas mazāk “ķīmijas”, bet nevēlas pilnībā atteikties no šampūna, tiek piedāvāta “Low Poo” metode.
Tā ietver maigāku šampūnu lietošanu – bieži vien tādu, kuru sastāvā nav:
- sulfātu,
- silikona,
- stipri sausinošu vielu.
Šādi līdzekļi attīra maigāk, bet ļauj saglabāt tīrības sajūtu bez ilga adaptācijas perioda.
Frizieri uzsver, ka nav viena universāla risinājuma. Vieniem ideāla ir “No Poo” metode, citiem – maigākais “Low Poo”, bet vēl citiem vislabāk der parastais šampūns.
Vissvarīgākais ir ņemt vērā savu matu tipu, galvas ādu un dzīvesveidu, nevis akli sekot tendencēm, atgādina matu eksperti.