VIDEO: Vai Tramps aizmiga preses pasākuma laikā? Baltajam namam nākas skaidroties
ASV prezidents Donalds Tramps kārtējo reizi nonācis sociālo tīklu lietotāju uzmanības centrā – šoreiz pēc preses pasākuma Ovālajā kabinetā, kur viņš uz brīdi aizvēra acis un daļai skatītāju radīja iespaidu, ka ir iesnaudies.
Incidents notika pasākumā, kas bija veltīts tā dēvētajām “tīrajām oglēm”. Brīdī, kad runāja Vides aizsardzības aģentūras vadītājs Lī Zeldins un iekšlietu sekretārs Dags Burgams, Tramps atgāzās krēslā un vairākus mirkļus sēdēja ar aizvērtām acīm. Video fragments ātri izplatījās sociālajos tīklos, kur lietotāji sāka jokot par prezidenta iespējamo snaudu.
Trump appears to be completely passed out asleep during his 3pm Oval Office announcement pic.twitter.com/gKyNjvgZW3— Headquarters (@HQNewsNow) June 4, 2026
Baltā nama pārstāvji gan kategoriski noraidīja apgalvojumus, ka Tramps būtu aizmidzis, norādot, ka viņa acis esot bijušas vaļā vai ka viņš vienkārši mirkšķinājis. Tomēr tas interneta jokotājus neapturēja — komentāros parādījās tādi apzīmējumi kā “aizmigušais virspavēlnieks”, bet citi ironizēja, ka “baterija nav laikus uzlādēta”.
Daļa komentētāju epizodi uztvēra kā amizantu brīdi garā preses pasākumā, savukārt citi to saistīja ar plašākām diskusijām par prezidenta pašsajūtu un nogurumu publiskos pasākumos. Ārsts Džonatans Reiners publiski norādījis, ka šāda uzvedība neesot “normāla”, kamēr Baltā nama puse uzstāj, ka Tramps ir enerģisks un darbspējīgs.
Valsts sekretārs Marko Rubio, atbildot uz jautājumu, vai kādreiz redzējis prezidentu aizmiegam sanāksmēs, sacīja: “Es nekad neesmu redzējis viņu aizmiegam. Tieši pretēji — šis cilvēks neguļ.” Arī Baltā nama ārsts Šons Barbabella pēc nesen veiktās medicīniskās pārbaudes norādījis, ka Tramps esot “teicamā veselības stāvoklī” un demonstrējot “spēcīgu sirds, plaušu, neiroloģisko un vispārējo fizisko funkciju”.