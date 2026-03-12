Vīrs regulāri neapsveic svētkos. Vai iespējams ko darīt lietas labā?
Kura sieviete gan nevēlas ik pa laikam tikt palutināta? Ja ne ar rūpīgi izvēlētām un dārgām dāvanām, tad vismaz ar kādu puķu pušķīti. Bet ko darīt, ja dzīvesbiedrs atkal un atkal par svētkiem neliekas ne zinis?
Ir jārunā
Protams, mēs visas vēlamies, lai vīrietis pats saprot, ka svētkos vajadzētu apsveikt savu mīļoto sievieti, un pats sagatavo kādu pārsteigumu. Taču jāsaprot, ka ne visiem vīriešiem vēlme pārsteigt un iepriecināt nāk dabiski. Ļoti iespējams, ka viņš, augot savā ģimenē, nav redzējis, kā sieviete tiek iepriecināta. Iespējams, viņam pat nav ne jausmas, ka sieviete šos pārsteigumus vēlas. Tāpēc tas ir jāsaka ļoti atklāti. Vienkārša apvainošanās vai dusmas neko uz labo pusi nevērsīs.
Pieej lietai pragmatiski
Nav nekādas nepieciešamības kautrēties dzīvesbiedram atgādināt, ka tuvojas svētki. Un darīt to var arī vairākkārt. Tāpat vari tieši un konkrēti norādīt, ko tu šajos svētkos vēlētos saņemt. Dažiem vīrieškārtas pārstāvjiem vienkārši ne pārāk labi strādā fantāzija dāvanu izvēles jomā. Tiešas norādes šie kungi uztvers kā īstu Dieva dāvanu. Un beigās ieguvēji būs abi.
Apvainojies skaisti
Ja arī ar kārtīgu izrunāšanos un praktiskiem norādījumiem nepietiek, protams, drīkst un pat vajag apvainoties. Taču tas jādara pareizi – un skaisti. Kārtējos svētkos, kad nekas nav sagādāts, nopērc pati sev dāvanu, sapucējies, ielej glāzi vīna un izbaudi vakaru. Vīram palūdz sevi netraucēt, jo tu šobrīd svini svētkus, kas tev ir svarīgi. Nekādā gadījumā neaicini vīrieti pievienoties, jo viņam tas, acīmredzot, nav svarīgi. Nākamajos svētkos vari doties vakarā ārpus mājas – viena vai kopā ar draugiem –, mīļoto informējot, ka svinēsi bez viņa, jo viņam svētki, šķiet, nav nekas nozīmīgs.
Ļaunā salīdzināšana
Šī jau ir diezgan brutāla metode, bet reizēm tā nostrādā. Vīrieši neko necieš vairāk kā sevis salīdzināšanu ar citiem, it īpaši veiksmīgākiem eksemplāriem. Tad nu kārtējo reizi, kad neesi saņēmusi apsveikumu svētkos, vari pieminēt, ko vīrs uzdāvinājis Zanei, Dacei vai Elīzai. Tāpat neaizmirsti pieminēt, ka viņa labākais draugs Pēteris sievai pat ceļojumu uz Bali nopircis. Pasniedz šīs ziņas bez aizvainojuma, mierīgā tonī – kā vienkāršu fakta konstatāciju.