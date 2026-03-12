Līdz mēneša beigām atcelti visi "airBaltic" lidojumi uz un no Dubaijas; kompānija jau piedāvā alternatīvas aprīļa lidojumiem
Ņemot vērā pašreizējo drošības situāciju Tuvajos Austrumos un gaisa telpas ierobežojumus, Latvijas aviokompānija "airBaltic" paziņojusi, ka visi lidojumi uz un no Dubaijas tiks atcelti līdz 2026. gada 30. martam (ieskaitot).
Pasažieriem, kuru lidojumi ir ietekmēti šiem atceltajiem reisiem, tiek piedāvātas iespējas saskaņā ar "airBaltic" standarta atcelšanas politiku. Pasažieri, kuri biļetes iegādājušies tieši "airBaltic" mājaslapā, tiks informēti individuāli, bet tiem, kas iegādājušies biļetes caur ceļojumu aģentūrām, ir jāsazinās ar attiecīgo aģentūru.
Papildus tam "airBaltic" piedāvā šādus risinājumus pasažieriem, kuriem ir biļetes uz Dubaiju ar izlidošanas datumu līdz 2026. gada 30. aprīlim:
- Bezmaksas lidojuma galamērķa maiņa uz jebkuru citu "airBaltic" maršrutu un datumu (ievērojot biļetes derīguma termiņu);
- "airBaltic" kupons, kuru var izmantot ceļojumiem vienu gadu pēc izsniegšanas.
Aviokompānija atzīst, ka saprot pasažieru vilšanos un ar nepacietību gaidītos ceļojumus, tāpēc cenšas piedāvāt vislabākos risinājumus, lai pielāgotu ceļojuma plānus. Pasažieriem, kuri vēlas veikt izmaiņas savā rezervācijā, jāsazinās ar "airBaltic" Zvanu centru pa tālruni +371 67280422. Ņemot vērā paaugstināto pieprasījumu, atbildes laiks var būt ilgāks nekā ierasts.
Aviokompānija turpina sekot situācijas attīstībai un uztur ciešu saziņu ar nacionālajām un starptautiskajām institūcijām. Pasažieru un apkalpes drošība ir "airBaltic" absolūta prioritāte, un kompānija ir gatava pielāgot lidojumu grafiku, ņemot vērā situāciju reģionā.