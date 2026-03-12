Lāčplēša ielas “Lidl” veikala atklāšanā jauns rekords - pirmais klients rindā jau no iepriekšējās dienas pēcpusdienas
Rīgā, Lāčplēša ielā, šorīt, 12. martā, tika atklāts jau 39. "Lidl" veikals Latvijā, piedāvājot aptuveni 30 jaunas darba vietas. Tiek prognozēts, ka veikals kļūs par iecienītu iepirkšanās galamērķi, un atklāšanas svētkos bija ievērojams apmeklētāju skaits.
Pirmais pircējs, kurš sagaidīja atklāšanu, bija Daniels, kurš jau iepriekšējā dienā, plkst. 16.30, bija sācis stāvēt rindā, lai saņemtu 50 eiro dāvanu karti. Viņš plāno iegādāties ikdienas produktus, piemēram, zupas un gatavās maltītes. Savukārt klienti, kas rindā iestājās uzreiz pēc Daniela, stāstīja, ka plāno iegādāties gan ikdienas produktus sev, gan barību un gardumus savam četrkājainajam mīlulim. Veikalā piedāvāti arī daudzi citi vietējie produkti no aptuveni 80 Latvijas ražotājiem, kā arī starptautiski iecienītie “Lidl” privātā zīmola produkti.
Jaunajā veikalā ir pieejamas 10 pašapkalpošanās kases un 4 regulārās kases. Pircējiem ir arī iespēja iegādāties produktus no "Lidl" cenu krituma kampaņas, kur tiek samazinātas cenas plašam produktu klāstam.
“Esmu gandarīts par komandas paveikto, šiem atklāšanas svētkiem gatavojoties. Šī diena ir īpaša ne tikai mums, bet visam Rīgas centram – to apliecina ievērojamais apmeklētāju skaits, kādu šodien sagaidījām. Esmu pārliecināts, ka šis veikals kļūs par iecienītu iepirkšanās galamērķi, un darīsim visu, lai katra iepirkšanās reize klientiem ir ērta un pozitīva. Svinot atklāšanu, tikai šajā veikalā turpmākās četras nedēļas būs speciālie piedāvājumi, kādi nebūs nevienā citā veikalā,” norāda “Lidl Latvija” šī veikala reģionālais vadītājs Valters Pāvelskopfs.
Jaunais veikals arī veicinājis infrastruktūras uzlabojumus Lāčplēša ielā, kur veikta ielas rekonstrukcija, nodrošinot labāku piekļuvi un drošību gan autobraucējiem, gan velobraucējiem.