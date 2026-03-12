Svarīga informācija tiem, kuriem radušās grūtības atgriezties Latvijā militārā konflikta dēļ Tuvajos Austrumos
Ņemot vērā pieaugošo situācijas sarežģītību Tuvajos Austrumos un gaisa telpas daļēju slēgšanu reģionā, kas traucē ceļotājiem atgriezties Latvijā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sniedz skaidrojumu par tūrisma operatoru pienākumiem un ceļotāju tiesībām šādā ārkārtas situācijā.
Saistībā ar situācijas saasināšanos Tuvajos Austrumos un gaisa telpas daļēju slēgšanu reģionā, kas kavē ceļotāju atgriešanos Latvijā, kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja pienākumi un ceļotāja tiesības ir šādas:
1. Izmitināšana līdz trīs naktīm
Tūrisma operatoram ir pienākums nodrošināt ceļotājiem nepieciešamo izmitināšanu, kas nepārsniedz trīs naktis vienam ceļotājam, ja nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt atgriešanos plānotajā laikā (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.380 114. punktu).
2. Rīcība pēc trīs nakšu perioda
Ja tūrisma operators jau ir nodrošinājis izmitināšanu trīs diennaktis un ceļotājam rodas papildu uzturēšanās vai citi izdevumi:
ieteicams nekavējoties sazināties ar savu apdrošināšanas kompāniju, tajā skaitā arī par apdrošināšanas līguma pagarināšanu;
izdevumi var tikt segti ceļotājiem, kuru polisēs ir iekļauts risks par ceļojuma izmaiņām, kā arī ārstniecības un citi ar uzturēšanos saistīti izdevumi atbilstoši līguma noteikumiem un riska segumam un atlīdzības limitam.
3. Repatriācijas nodrošināšana
Repatriācijas nodrošināšana primāri ir tūrisma operatora pienākums.
Ja ceļotājs pieņem lēmumu patstāvīgi iegādāties avio biļetes (gadījumā, ja tūrisma operators tuvākajā laikā nevar tās nodrošināt):
ceļotājam saglabājas tiesības saņemt naudu no tūrisma operatora par attiecīgo biļešu izmaksām,
atmaksājamā naudas summa tiek aprēķināta atbilstoši faktiskajām izmaksām un normatīvajiem aktiem.
4. Saziņa ar tūrisma operatoru un aģentūrām
Ceļotājiem rekomendējam:
- uzturēt tiešu saziņu ar tūrisma operatoru, tūrisma operatora vietējo pārstāvi galamērķī vai ar tūrisma aģentūru, no kuras tika iegādāts komplekss tūrisma pakalpojums.
- regulāri sekot informācijai tūrisma operatora oficiālajos kanālos: tīmekļvietnē, mobilajā lietotnē un sociālajos medijos.
Ja tūrisma operators nekomunicē un nesniedz informāciju par aktuālo situāciju, kā arī kavējas ar ceļotāju atgriešanu mājās, aicinām nekavējoties sazināties ar PTAC, kas būs tiesīgs pieņemt lēmumu par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu uz laiku līdz 6 mēnešiem, kā arī piemērot Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā noteiktās sankcijas par profesionālai rūpībai neatbilstošu komercpraksi. PTAC patlaban ir uzsācis izvērtēt SIA “Join Up Baltic” praksi.